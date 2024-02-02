إزاي تعرف نتيجة الشهادة الاعدادية قنا 2024 بالاسم أو رقم الجلوس؟

نتيجة الشهادة الاعدادية قنا 2024 بالاسم فقط أو رقم الجلوس، حيث تظهر نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة قنا على موقع البوابة الالكترونية لمحافظة قنا خلال ساعات فور اعتمادها.

تم الإعلان عن إنتهاء أعمال التصحيح في نتيجة تالتة اعدادي قنا برقم الجلوس 2024 وتبقت فقط الأعمال النهائية من المراجعة تمهيداً لاعتمادها خلال بضع ساعات ثم تظهر.

كيفية استعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة قنا

وبالنسبة لكيفية الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة قنا، فيمكنك الاستعلام عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الخطوه الأولي قم بالدخول علي موقع مديرية التربية والتعليم لمحافظة قنا.

اومن الدخول عبر موقع نتيجة نت.

الخطوه الثانية قم بإختيار خدمة نتائج امتحانات سنوات النقل و اختر الصف الثالث الاعدادي.

الخطوه الثالثة قم بتسجيل البيانات المطلوبة واحرص علي كتابتها بشكل صحيح.

الخطوه الرابعة قم بتسجيل الاسم أو رقم الجلوس في الخانة المخصصة حيث متاح البحث إما بالاسم فقط أو رقم الجلوس .

الخطوه الخامسة قم بالتأكيد من الاسم أو رقم الجلوس الخاص بك انه مكتوب بشكل صحيح.

وفي النهاية قم بالضغط علي الاستعلام وسوف تظهر النتيجة امامك النتيجة.

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بقنا للعام الماضي:

تم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة قنا للعام الدراسي 2022/2023 في يوم 16 يوليو 2023 من قبل اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا.

بلغت نسبة النجاح في امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة قنا للعام الدراسي 2022/2023 80.4% وسوف تكون نسبة النجاح في نتيجة الشهادة الاعدادية قنا الترم الاول 2024 برقم الجلوس أو الاسم فقط متقاربة هذا العام، حيث أكد وكيل الوزارة أن العينات العشوائية ونسبة النجاح مرتفعة.

توزعت النسبة على النحو التالي:

المدارس الرسمية والرياضية والخاصة واللغات: 75.9%

طلاب المنازل: 67.8%

طلاب الصم وضعاف السمع: 96.8%

الشهادة الإعدادية المهنية: 64.

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