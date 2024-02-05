موقع فيتو: ظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية بالمنوفية بالاسم فقط ورقم الجلوس 2024 التيرم الأول رسمياً

كيف تتمكن من الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالمنوفية 2024 بالاسم فقط ورقم الجلوس الترم الاول / نتيجة الشهادة الاعدادية بالمنوفية على موقع فيتو؟

نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالمنوفية بالاسم فقط 2024

اعتمد منذ قليل، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية نتيجة الشهادة الإعدادية العامة دور يناير 2024 بنسبة نجاح 88.73 % بالمدارس الرسمية والرياضية والخاصة واللغات وطلاب المنازل، حيث بلغ عدد الحاضرين 80 ألفا و971 طالبا . كما اعتمد المحافظ نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادى للصم دور يناير 2024 بنسبة نجاح 73,81 % وبلغ عدد المتقدمين والحاضرين 42 طالبا، كما تم اعتماد نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 80,07 % وتقدم للامتحان 3853 طالب وحضر 3563 طالب ، وكذا اعتماد نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادى للمكفوفين دور يناير 2024 بنسبة نجاح 72,73 %، حيث بلغ عدد المتقدمين والحاضرين للامتحان 11 طالبا، كما تم اعتماد نتيجة إتمام الدراسة بمرحلة التلمذة الصناعية بمدارس التربية الفكرية بنسبة نجاح 96,8 %، وبلغ عدد المتقدمين 125 طالبا . وأعرب محافظ المنوفية عن خالص تهانيه القلبية للطلاب الناجحين وأولياء أمورهم ، متمنياً لهم دوام التفوق ومواصلة مسيرة النجاح والتفوق كونه السبيل الوحيد للنهوض بالوطن ، كما وجه الشكر والتقدير لكافة العاملين بقطاع التعليم بالمحافظة لجهودهم المبذولة طوال العام الدراسى وتحقيق نتائج مشرفة . ومن جانبه أوضح محمود الفولى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة بأن إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية العامة لعام 2024 بلغ 82 ألف و 477 طالب وطالبة بمختلف الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة ، مشيرا إلى أن المديرية قد أنهت استعداداتها لبدء الفصل الدراسى الثانى والانتهاء من جاهزية المدارس بمختلف الإدارات التعليمية لإستقبال الطلاب وتهيئة الأجواء المناسبة أمامهم لضمان انتظام اليوم الدراسى .

فيما انتهت أعمال التصحيح لكراسات إجابات امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2024 بالمنوفية، أمس الأربعاء، الموافق 31 يناير الجاري، حيث بدأت أعمال التصحيح يوم السبت الماضي، الموافق 27 يناير، وتمت على مدار خمسة أيام متتالية، بمشاركة 5 آلاف معلم ومعلمة في مجال التربية والتعليم، وما زالت أعمال التصحيح مستمرة.

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وقد أكد محمد رمضان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، انتظام أعمال التصحيح داخل الكنترول، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة، للحفاظ على سلامة المشاركين في أعمال التصحيح، وشدد على ضرورة الالتزام بالدقة والشفافية في أعمال التصحيح، وتطبيق كافة المعايير اللازمة لضمان حصول الطلاب على درجاتهم كاملة، حيث ومن المقرر أن يتم رصد درجات الطلاب خلال اليومين المقبلين، وعرض نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة المنوفية على المحافظ الدكتور ممدوح غراب، لاعتمادها وإعلانها.

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وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، أن إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنوفية للفصل الدراسي الأول 2024، بلغ 141 ألفا و302 طالب وطالبة، منهم 125 ألفا و51 طالبا، و15 ألفا و792 طالبة، موزعين على 775 لجنة امتحانية.

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ومن المقرر أن يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول بالمنوفية قبل نهاية الأسبوع الأول من شهر فبراير المقبل.

طريقة معرفة نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالمنوفية على موقع فيتو

يمكنك معرفة نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالمنوفية على موقع فيتو باتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى موقع فيتو https://natiga.vetogate.com/ او نتيجة نت. اضغط على علامة التبويب “نتائج الامتحانات”. انقر على “نتيجة الشهادة الإعدادية”. اختر “محافظة المنوفية”. اكتب رقم الجلوس الخاص بك. اضغط على زر “عرض النتيجة”.

متابعة نتيجة الصف الثالث الاعدادي