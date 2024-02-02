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طريقة تجيب بيها نتيجة الشهادة الاعدادية المنيا 2024 بالاسم فقط فور اعتمادها

نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالمنيا برقم الجلوس والاسم

محمد مجديمنذ 50 دقيقة
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نتيجة الشهادة الاعدادية المنيا
نتيجة الشهادة الاعدادية المنيا

متى يتم نشر نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة المنيا بالاسم فقط اون لاين عبر البوابة الالكترونية لمحافظة المنيا ؟ سوف يتم إتاحة نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 محافظة المنيا بالاسم فقط أو رقم الجلوس الترم الأول منتصف هذا الأسبوع رسمياً، وعلى الأرجح يوف يتم اعتمادها ونشرها على الفور يوم الثلاثاء.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية المنيا 2024 بالاسم فقط

ملحوظة

عندما تفتح رابط اليوم السابع سوف تجد نتيجة الدقهلية وليس المنيا،،

سوف يقوم اليوم السابع بتحديث الرابط وسوف ننشره لكم على موقع البديل،،،

نسبة النجاح في نتيجة اعدادية المنيا العام الماضي

تم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنيا للعام الدراسي 2022/2023 في يوم 23 يوليو 2023 من قبل اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وقد بلغت نسبة النجاح في امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية للعام الدراسي 2022/2023 79.6% ، ومن المتوقع أن تكون نسبة النجاح متقاربة.

حيث توزعت النسبة على النحو التالي:

  • المدارس الرسمية والرياضية والخاصة واللغات: 76.4%
  • طلاب المنازل: 68.3%
  • طلاب الصم وضعاف السمع: 97.2%
  • الشهادة الإعدادية المهنية: 65.8%

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نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالمنيا برقم الجلوس والاسم

الى هنا نكون نشرنا لكم موعد وخطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية المنيا 2024 بالاسم فقط الترم الاول.

اسم المدينةالموقع
مدينة المنياعاصمة المحافظة
أبو قرقاصشمال غرب مدينة المنيا
العدوةشمال شرق مدينة المنيا
بني مزارجنوب مدينة المنيا
ملويجنوب مدينة المنيا
مطايجنوب مدينة المنيا
مغاغةجنوب مدينة المنيا
سمالوطشمال مدينة المنيا
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محمد مجديمنذ 50 دقيقة
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