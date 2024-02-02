طريقة تجيب بيها نتيجة الشهادة الاعدادية المنيا 2024 بالاسم فقط فور اعتمادها
نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالمنيا برقم الجلوس والاسم
متى يتم نشر نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة المنيا بالاسم فقط اون لاين عبر البوابة الالكترونية لمحافظة المنيا ؟ سوف يتم إتاحة نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 محافظة المنيا بالاسم فقط أو رقم الجلوس الترم الأول منتصف هذا الأسبوع رسمياً، وعلى الأرجح يوف يتم اعتمادها ونشرها على الفور يوم الثلاثاء.
طريقة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية المنيا 2024 بالاسم فقط
- توجه إلى موقع البوابة الالكترونية لمحافظة المنيا minia.gov.eg او موقع اليوم السابع نتيجة natega.youm7.com
- اختر نتائج الشهادات وهو قسم متواجد في اعلى يسار الموقع
- اكتب اسم الطالب ثلاثي
- اختر الفصل الدراسي الأول
- انقر عرض نتيجة تالتة اعدادي
ملحوظة
عندما تفتح رابط اليوم السابع سوف تجد نتيجة الدقهلية وليس المنيا،،
سوف يقوم اليوم السابع بتحديث الرابط وسوف ننشره لكم على موقع البديل،،،
نسبة النجاح في نتيجة اعدادية المنيا العام الماضي
تم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنيا للعام الدراسي 2022/2023 في يوم 23 يوليو 2023 من قبل اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وقد بلغت نسبة النجاح في امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية للعام الدراسي 2022/2023 79.6% ، ومن المتوقع أن تكون نسبة النجاح متقاربة.
حيث توزعت النسبة على النحو التالي:
- المدارس الرسمية والرياضية والخاصة واللغات: 76.4%
- طلاب المنازل: 68.3%
- طلاب الصم وضعاف السمع: 97.2%
- الشهادة الإعدادية المهنية: 65.8%
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نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالمنيا برقم الجلوس والاسم
الى هنا نكون نشرنا لكم موعد وخطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية المنيا 2024 بالاسم فقط الترم الاول.
|اسم المدينة
|الموقع
|مدينة المنيا
|عاصمة المحافظة
|أبو قرقاص
|شمال غرب مدينة المنيا
|العدوة
|شمال شرق مدينة المنيا
|بني مزار
|جنوب مدينة المنيا
|ملوي
|جنوب مدينة المنيا
|مطاي
|جنوب مدينة المنيا
|مغاغة
|جنوب مدينة المنيا
|سمالوط
|شمال مدينة المنيا