طريقة تجيب بيها نتيجة الشهادة الاعدادية المنيا 2024 بالاسم فقط فور اعتمادها

متى يتم نشر نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة المنيا بالاسم فقط اون لاين عبر البوابة الالكترونية لمحافظة المنيا ؟ سوف يتم إتاحة نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 محافظة المنيا بالاسم فقط أو رقم الجلوس الترم الأول منتصف هذا الأسبوع رسمياً، وعلى الأرجح يوف يتم اعتمادها ونشرها على الفور يوم الثلاثاء.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية المنيا 2024 بالاسم فقط

توجه إلى موقع البوابة الالكترونية لمحافظة المنيا minia.gov.eg او موقع اليوم السابع نتيجة natega.youm7.com

اختر نتائج الشهادات وهو قسم متواجد في اعلى يسار الموقع

اكتب اسم الطالب ثلاثي

اختر الفصل الدراسي الأول

انقر عرض نتيجة تالتة اعدادي

ملحوظة

عندما تفتح رابط اليوم السابع سوف تجد نتيجة الدقهلية وليس المنيا،،

سوف يقوم اليوم السابع بتحديث الرابط وسوف ننشره لكم على موقع البديل،،،

نسبة النجاح في نتيجة اعدادية المنيا العام الماضي

تم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنيا للعام الدراسي 2022/2023 في يوم 23 يوليو 2023 من قبل اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وقد بلغت نسبة النجاح في امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية للعام الدراسي 2022/2023 79.6% ، ومن المتوقع أن تكون نسبة النجاح متقاربة.

حيث توزعت النسبة على النحو التالي:

المدارس الرسمية والرياضية والخاصة واللغات: 76.4%

طلاب المنازل: 68.3%

طلاب الصم وضعاف السمع: 97.2%

الشهادة الإعدادية المهنية: 65.8%

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الى هنا نكون نشرنا لكم موعد وخطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية المنيا 2024 بالاسم فقط الترم الاول.