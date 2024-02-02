لينك مديرية التربية والتعليم بالغربية portal.algharbiaedu.gov.eg نتيجة الشهادة الاعدادية الغربية 2024 وموعد إعلان نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالغربية بالاسم فقط أو رقم الجلوس

رابط موقع مديرية التربية والتعليم بالغربية البوابة الإلكترونية للمحافظة والذي ينشر نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالغربية بالاسم فقط أو رقم الجلوس، وذلك فور قيام المحافظ طارق رحمي باعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية الغربية 2024 رسمياً، هي ما سنتعرف عليه من خلال هذا المقال، ونتعرف أيضًا على آخر أخبار أعمال التصحيح داخل الكنترولات.

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حيث قام الأستاذ محمد فاروق حماد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، اليوم بجولة تفقدية لعدد من كنترولات تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية بالمحافظة، وذلك للاطمئنان على سير عملية التصحيح وتقدير الدرجات بدقة وشفافية، وقد شملت الجولة التفقدية مدرسة الشهيد محمد فريد الابتدائية للبنين، ومدرسة الشهيد أحمد ماهر الابتدائية للبنات، ومدرسة الإمام الغزالي الإعدادية للبنين.

رابط موقع مديرية التربية والتعليم بالغربية

رابط مديرية التربية والتعليم محافظة الغربية اليوم السابع http://portal.algharbiaedu.gov.eg/

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والتقى وكيل الوزارة التربية والتعليم بالغربية خلال الجولة بالمصححين، وشدد على أهمية الدقة والنزاهة في تصحيح أوراق الإجابة، والتزامهم بالمعايير الموضوعية لضمان حصول كل طالب على حقه الكامل، وأعرب الأستاذ محمد فاروق حماد عن رضاه عن سير عملية التصحيح في جميع الكنترولات التي تم زيارتها، مشيدًا بالجهود المبذولة من قبل جميع اللجان المشرفة على تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية.

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وأكد وكيل الوزارة أن النتيجة النهائية لامتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية ستظهر خلال أيام قليلة بعد انتهاء عملية التصحيح وتدقيق الدرجات، وقد ناشد الأستاذ محمد فاروق حماد الطلاب وأولياء الأمور التحلي بالصبر والهدوء خلال الفترة المتبقية حتى إعلان نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالغربية بالاسم فقط أو رقم الجلوس، مؤكدًا حرص الوزارة على إعلانها في أقرب وقت ممكن.

روابط متابعة نتيجة الصف الثالث الاعدادي

جدول توزيع الدرجات نتيجة الشهادة الاعدادية الغربية 2024