قصة مسلسل الدولة العميقة الكويتي وسبب منع عرضه على نتفليكس (التفاصيل الكاملة)

أثار مسلسل الدولة العميقة الكويتي جدلاً واسعًا على منصات وسائل التواصل الاجتماعي في دول الخليج ومصر عند بداية عرضه على منصة نتفليكس، حقق المسلسل نجاحًا كبيرًا في الكويت والسعودية ودول عربية أخرى، وقد تم تصويره في كوبا ولبنان وتركيا والكويت. في هذا المقال، سنتعرف على قصة مسلسل الدولة العميقة والتفاصيل الكاملة حول سبب منع عرضه على نتفليكس في بعض الدول العربية.

مسلسل الدولة العميقة 2023

مسلسل الدولة العميقة (The Deep State) هو مسلسل كويتي ينتمي إلى فئة البوليسية والدراما، تم إخراج المسلسل بواسطة سعيد الماروق وتأليف فيصل البلوشي، يتكون المسلسل من 8 حلقات وتبلغ مدة كل حلقة حوالي 45 دقيقة، تم إنتاجه بواسطة منصة شاشا.

يشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم الكويتيين، حيث يقوم بشار الشطي بدور بشار، ويؤدي خالد المظفر دور خالد، ويجسد خالد البريكي شخصية زيد، ويقوم فيصل العميري بدور عدنان.

قصة مسلسل الدولة العميقة كاملة

قصة مسلسل الدولة العميقة تدور حول اثنين من ضباط المخابرات الذين يسعون جاهدين لإثبات براءة وزير الأمن القومي بعد تورطه في صفقة طائرات حربية تسببت في استشهاد طيار.

في ظل الضغوط العامة المتزايدة بعد مقتل الطيار يجد الرأي العام نفسه يلقي اللوم على وزير الأمن القومي “عدنان” في حادثة تحطم الطائرة، مما يزيد من صعوبة ثقة ضابطي المخابرات “خالد” و”بشار” في بعضهما البعض.

يتوجب على “خالد” و”بشار” السفر إلى كوبا في مهمة للكشف عن تورط عدنان الحقيقي في صفقة الطائرات المشبوهة، في حين يواجه “عدنان” معارك قانونية ومعاملات سياسية مشبوهة في بلده وسط الظل.

في كوبا يتعاون “خالد” و”بشار” مع الصحفية “ريم” لكشف الغطاء وتحديد مصدر حيوي يحتوي على معلومات استخباراتية، ولكن يجدون أنفسهم في مطاردة محفوفة بالمخاطر من قبل أعداء قويين.

بالتدريج يظهر حليف غير متوقع لـ “خالد” و”بشار” يقدم المساعدة في تصفية عدوهما المشترك ويقترب أكثر من القوى المشبوهة التي تقف وراء الصفقة.

تتصاعد التوترات وتنكشف المواجهات المسلحة عندما يتمكن الفريق من تحديد موقع الهدف والكشف عن الجزء الأسفل من اللغز، في حين يبدأ شخص آخر داخل النظام بالبحث عن أدلة بتحفظ.

يخطط “ريم” و”خالد” و”بشار” مستعينين بالمعلومات الحيوية التي تم جمعها للعودة إلى الكويت ويقوموا بوضع استراتيجية محفوفة بالمخاطر، ومع إغلاق الأبواب وتشديد الرقابة يخطط “عدنان” للهروب بشكل جريء والتصدي للعدو.

في الوقت نفسه تتناول قصة مسلسل الدولة العميقة قضية إرهابية تستند إلى تفجير مسجد “الإمام الصادق” في حي الصوابر بالكويت في عام 2015 الذي أودى بحياة 27 شخصًا وأصاب أكثر من 277 آخرين.

سبب منع عرض مسلسل الدولة العميقة في بعض الدول

تم حظر عرض مسلسل الدولة العميقة على نتفليكس في بعض الدول بناءً على طلبات الحكومات المحلية، ويرجع سبب حظر مسلسل الدولة العميقة الكويتي إلى الطابع السياسي الحساس للمسلسل وتناوله لمواضيع تتعلق بالأمن الوطني في تلك الدول، أعلنت نتفليكس رسميًا عن قرارها الامتثال لهذه الطلبات وحجب المسلسل عن المشاهدين في تلك الدول.

في بيان صادر عن إدارة نتفليكس، أكدت الشركة احترامها للقوانين والتشريعات المحلية وتلتزم بالتعاون مع الحكومات المحلية فيما يخص محتواها، تعتذر الشركة لمشتركيها في تلك الدول عن عدم توفر المسلسل لديهم وتعهدت بمواصلة تقديم محتوى متنوع ومميز يناسب جميع الأذواق والثقافات.

الدول التي منعت عرض مسلسل الدولة العميقة

من بين الدول التي منعت عرض مسلسل الدولة العميقة على نتفليكس الدول التالية:

مصر.

تونس.

الجزائر.

السعودية.

العراق.

دول عربية أخرى.

في الختام عرضنا لكم قصة مسلسل الدولة العميقة كاملة والذي يعد من الإنتاجات الكويتية الضخمة في صناعة الدراما العربية ولكن يستمر الجدل حول هذا المسلسل حتى الآن.