“الدلنجات” لينك نتيجة الشهادة الاعدادية البحيرة تفاصيل توزع درجات الطلاب الترم الأول 2023

تترقب أوساط طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة، وباقي محافظات مصر، إعلان نتائجهم بفارغ الصبر، حيث تزايدت عمليات البحث على محرك جوجل خلال الأيام الماضية عن موعد إعلان النتائج، خاصة بعد ظهور نتائج بعض المحافظات مثل القاهرة والجيزة وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه تم الانتهاء من تصحيح جميع أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة، وجاري مراجعة النتائج قبل إعلانها رسمياً خلال الأيام القليلة القادمة.

نتيجة الشهادة الاعدادية البحيرة

للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة الترم الأول 2023، يمكن زيارة موقع نتيجة نت يجب اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى: يمكن الوصول إلى الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم التابعة لمحافظة البحيرة

بعد الدخول إلى الموقع، انقر على رابط “نتائج الطلاب” الموجود في أعلى الصفحة.

اختيار خانة نتيجة الصف الثالث الإعدادي أو الشهادة الإعدادية للترم الأول.

بعد النقر على خانة “نتيجة الصف الثالث الإعدادي” أو “الشهادة الإعدادية للترم الأول”، ستظهر خانة لكتابة رقم جلوس الطالب.

أدخل رقم جلوس الطالب في الحقل المخصص لذلك.

: الضغط على كلمة عرض النتيجة.

بعد النقر على زر “عرض النتيجة”، ستظهر نتيجة الشهادة الإعدادية للطالب.

يمكن للطالب طباعة النتيجة أو حفظها على جهاز الكمبيوتر الخاص به.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024:

الترم الأول:

اللغة العربية: 40 درجة.

اللغة الإنجليزية: 30 درجة.

الدراسات الاجتماعية: 20 درجة.

الرياضيات: 30 درجة.

العلوم: 20 درجة.

المجموع الكلي: 140 درجة.

نهاية العام:

اللغة العربية: 80 درجة.

اللغة الإنجليزية: 60 درجة.

الدراسات الاجتماعية: 40 درجة.

الرياضيات: 60 درجة.

العلوم: 40 درجة.

المجموع الكلي: 280 درجة.

المواد التي لا تضاف للمجموع في الترم الثاني: