اجابة سؤال مسابقة طائر السعيدة الجديد “17” من خلال الرابط الرسمي alsaeedah-tv.net

سؤال مسابقة طائر السعيدة الجديد، تعتبر مسابقة طائر السعيدة من افضل المسابقات الرمضانية التى تعرض علي شبكة القناة الفضائية السعيدة، ويعرض البرنامج الحصري للمسابقة يومياً، حيث يشاهدها عدد كبير من الجمهور والمتابعين في دولة اليمن والوطن العربي وذلك بهدف تحقيق الفوز والاجابة علي الاسئلة.

سؤال مسابقة طائر السعيدة الجديد

جاء سؤال مسابقة طائر السعيدة الجديد في الحلقة السابعة عشر كالتالي:

من الشاغر القائل (ياريتني في جباكم عصفري.. والا حمامي علي أمكنه يدور)، وجاءت الاجابات كالتالي:

أحمد الجبري.

حسن عبدلله بارحاثه.

حسن عبد لله الشرفي.

وجاءت الاجابة الصحيحة هى حسن عبدلله الشرفي

موعد عرض مسابقة طائر السعيدة

يعرض البرنامج الناقل لمسابقة طائر السعيدة يومياً خلال شهر رمضان المبارك عبر القناة الفضائية السعيدة اليمنية وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءا والاعادة في تمام الساعة الثالثة فجرا ويتم الاعادة للمرة الثانية في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا حيث يتم عرض اسم الفائز قبل بداية الخلقة الجديدة.

رابط الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة

يمكن اباشتراك في مسابقة طائر السعيدة من خلال هذة الخطوات: