“منصة مظلتي PDF” الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية في العراق 2024 الوجبة الأخيرة

الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية في العراق، نظراً لحدوث ارتفاع شديد في الأسعار والكثير من الأزمات الاقتصادية برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق يقدم دعم لمجموعة كبيرة جداً من المواطنين العراقيين وعدد كبير جدا في الفترة الأخيرة يتساءل عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية في دولة العراق، حتى يتمكنوا من الحصول على هذا الدعم الشهري المقدم من الحكومة، وسوف نتعرف بالتفصيل عن كيفية الاستعلام.

الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية في العراق

‏قامت الحكومة العراقية بإطلاق منصة تعرف بمنصة مظلتي من خلال هذه المنصة يمكن التعرف على الكثير من الأمور وإجراء الكثير من الخدمات الخاصة بالمؤسسات الحكومية، ويمكن من خلال المنصة أيضاً أن يتم التعرف على أسماء الأشخاص المقبولين في الرعاية الاجتماعية في العراق وفقاً للخطوات التالية:

‏أولاً يتم الدخول على الموقع الرسمي الخاص بمنصة مظلتي من هنا.

‏بعدها يتم تسجيل الدخول وإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور، ثم يتم اختيار الأيقونة الخاصة بالرعاية الاجتماعية.

‏يتم الضغط على الوجبة السابعة.

‏من القائمة الموجودة أمامك قم باختيار المحافظة التي تقيم فيها.

‏ثم بعد ذلك يتم إدخال جميع البيانات بشكل تفصيلي كما هو مطلوب أمامك على الموقع، ثم يتم مراجعة البيانات وبعدها يتم الضغط على كلمة الاستعلام.

‏يتم الضغط على الأيقونة الخاصة بتحميل كشوفات جميع المقبولين.

‏يتم الانتظار لفترة زمنية قليلة وبعد ذلك سوف يتم تحميل الكشوفات الخاصة بالمقبولين على الجهاز الخاص بك.

‏شروط التقديم في برنامج الرعاية الاجتماعية بالعراق

‏لكي يتمكن الشخص من الاستفادة من برنامج الرعاية الاجتماعية لابد أن يتم التعرف على الشروط المطلوبة: