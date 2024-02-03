الاستعلام عن نقل النفوس الوجبة الجديدة في العراق 2024 عبر منصة حكومة المواطن الإلكترونية

الاستعلام عن نقل النفوس الوجبة الجديدة في العراق، خدمة نقل النفوس هي واحدة من الخدمات المميزة المقدمة من قبل الحكومة العراقية، وعدد كبير جدا من الأشخاص يرغبون في الاستعلام عن نتيجة القبول في نقل النفوس الخاصة بالوجبة الجديدة، ولذلك تم إطلاق موقع إلكتروني من قبل وزارة الداخلية في العراق حتى يتمكن جميع المواطنين من التعرف على أسماء المقبولين دون الحاجة إلى الذهاب إلى المقرات الخاصة بالمؤسسات الحكومية والتسبب في الكثير من الزحام والفوضى.

الاستعلام عن نقل النفوس الوجبة الجديدة في العراق

‏تم الإعلان من قبل عبد الأمير الشمري وهو وزير الداخلية بدولة العراق أنه من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالحكومة يمكن لجميع الأشخاص الاستعلام عن نقل النفوس الخاص بالوجبة رقم 124 وهى الوجبة الأخيرة:

‏يتم الدخول على الموقع الإلكتروني المخصص للحكومة العراقية من هنا.

‏يتم الضغط على الأيقونة الخاصة بالاستعلام عن نقل النفوس الجديد لعام 2024.

‏يتم إدخال كافة التفاصيل الخاصة بالوجبة وأيضا المعلومات والبيانات الخاصة بالشخص الذي يرغب في الحصول على الدعم.

‏يتم الضغط على الأيقونة الخاصة بالاستعلام وبعد الضغط عليها يتم الانتظار لفترة زمنية قليلة حتى يتم إظهار أمامك جميع البيانات والمعلومات.

‏كيف يتم التقديم على خدمة نقل النفوس

‏يمكن أن يتم تقديم تعديل أو تغيير أي معلومة خاصة بخدمة نقل النفوس للوجبة الجديدة من خلال اتباع الخطوات التالية: