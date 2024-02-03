رابط تحديث جاتا الجديد لويندوز 8 لأجهزة الحاسب+مميزات تحديث سان إندرياس لنظام تشغيل windows 8

تحديث جاتا الجديد لويندوز 8، يتساءل الكثير من الناس المحبين للألعاب الإلكترونية عن التحديث الخاص بلعبة جاتا ويندوز 8، وهي تعد من أكثر الألعاب الإلكترونية شهرة على مستوى العالم، والتي تدور أحداثها عن وصول البطل الذي يدعى كارل جونسون إلى الساحل الشرقي، ولكن يحتاج إلى الأموال فيضطر أن يساعد أفراد العصابات في المهمات الخاصة بها فيواجه عصابات أخرى وتحدث بينهم صراعات مما يزيد من جو المتعة والإثارة، تابع معي لمعرفة احدث اصدار للعبة جاتا ويندوز 8.

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على مدار السنوات الأخيرة عرفت هذه اللعبة بالتميز خاصةً في تصميمها لمباني المدينة وشوارعها، والذي يتشابه مع الواقع في كثير من التفاصيل، مما زاد من شعبيتها لدى محبي الألعاب الإلكترونية على مستوى العالم.

التحديث الجديد للعبة جاتا ويندوز 8

بعد الشعبية الجارفة التي حققتها لعبة جاتا على جميع المستويات، رأي مصممي اللعبة أنه يجب أن يتم تحديثها وإضافة الكثير من التحديثات الخاصة بها والتي تجعلها أكثر متعة وتشويق، ومن هذه التحديثات الجديدة للعبة جاتا أنها تتيح لك إمكانية تغيير شكل ومظهر كارل البطل الخاص باللعبة، كما يمكنك أن تختار الملابس الخاصة به وقصة الشعر أيضًا، بالإضافة إلى إمكانية زيادة مهارات كارل في القتال والركض واستخدام الأسلحة، كما أنه تم تحسين اللعبة من ناحية التحكم واللواتي والمظاهر والأصوات.

ما هي مميزات جاتا ويندوز 8؟

تتميز لعبة جاتا بالعديد من المزايا خاصةً بعد إضافة التحديثات الجديدة لها، والتي أهمها أنك تتحكم في جميع ادوات اللعبة، وهي كالتالي: