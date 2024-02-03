خطوات التسجيل في برنامج البنيان المرصوص في العراق 2024 وشروط الاستفادة من الدعم

التسجيل في البنيان المرصوص في العراق، البنيان المرصوص هو واحد من أشكال الدعم الموجودة في العراق يتم من خلال هذا البرنامج تقديم مجموعة من المساعدات المادية وأيضا تمويل بعض المشروعات الصغيرة وتوفير بعض الحرف اليدوية وأيضا تقديم مساعدات بأنواع مختلفة سواء كانت غذائية أو طبية ولذلك يعتبر واحد من أهم برامج الدعم التي استطاعت أن تساعد الكثير من الأشخاص في المجتمع العراقي بعد غلاء الأسعار والتغيرات الاقتصادية التي يعيش فيها العالم.

التسجيل في البنيان المرصوص في العراق

‏الكثير من الأشخاص يرغبون في الانضمام إلى البنيان المرصوص للاستمتاع بالكثير من المزايا التي يقدمها هذا البرنامج ولكن لكي يتم التسجيل في برنامج الدعم لابد أن يتم اتباع مجموعة من الخطوات:

‏لكي يتم الانضمام لبرنامج الدعم لابد أن يتم تسجيل الاستمارة الخاصة بالبرنامج.

‏لكل استمارة كود خاص بها لابد أن يقوم الشخص المتقدم للحصول على الدعم بحفظ هذا الكود على الهاتف الخاص به.

‏بعد ذلك يتم الدخول على محرك البحث و من الكاميرا الموجودة في الصفحة المفتوحة أمامك قم باختيار الصورة.

‏بعد فتح الموقع الخاص بالاستمارة الإلكترونية يجب أن يقوم الشخص باختيار الاستمارة المناسبة للحالة الاجتماعية سواء كانت عائلية أو فردية.

‏بعد ذلك يقوم الشخص بإدخال جميع البيانات المطلوبة في الاستمارة بشكل صحيح ثم يضغط على كلمة إرسال.

‏شروط التسجيل في البنيان المرصوص

‏قامت الجهات المسؤولة عن دعم البنيان المرصوص بوضع مجموعة من الشروط هذه الشروط خاصة ولابد أن تتوفر في جميع المتقدمين للحصول على الدعم: