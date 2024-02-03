الحقي اشتري وخزني.. أقوى خصومات عرض كارفور لشهر فبراير 2024 بخصومات تصل الي 70 % على جميع المنتجات والشاشات

سوف نقدم لكم في هذا المقال أقوى خصومات عروض كارفور لهذا الشهر، ولدينا عروض تصل إلى خصم ٥٠٪ على كل المنتجات، والأجهزة الكهربائية.

أقوى خصومات عرض كارفور لشهر فبراير

احتفالًا بمرور ٢١ عام على افتتاح كارفور، يقدم لكم عروض والتي قد بدأت من يوم ٣١ من شهر يناير، وتظل موجودة حتى يوم الثالث عشر من فبراير، وسوف نعرض لكم تلك العروض:

عروض على شاشة فريش بسعر ١٠٤٩٩ جنيهًا.

عروض على شاشة جال سمارت بسعر ١٠١٩٩ جنيهًا.

عرض على الشاشة سامسونج ٥٨ بوسة بسعر ١٩٩٩٩ جنيهًا.

عرض الثلاجات يتمثل في: ثلاجة فريش ٣٢٩ لتر نوفروست بقيمة ٢٢٣٥٠جنيهًا.

ثلاجة يونيون سعة ٤٢٠ لتر نوفروست بمبلغ ٢٣٩٩٩ جنيه.

عرض على بوتجاز يونيون اير خمسة شعلة بسعر ١٠٤٩٩ جنيهً.

أهم عروض كارفور ٢٠٢٤يقدم كارفور عروض مميزة على المواد الغذائية والتي تصل إلى ٧٠٪ خصم.

يقدم العروض على السكر والأرز والزيت والسمن والتي تصل إلى ٨٠٪

وأيضًا العروض الخاصة بالأجهزة الكهربائية والتي تصل إلى ٧٥٪

خصم على الخضروات والفواكه تصل إلى ٢٠٪

عروض كارفور أون لاين ٢٠٢٤

ولكي نجمع بعض الأشخاص بسهولة، لكي ينتفعوا بعروض كارفور لهذا الشهر، بعد ما قامت سلسلة كارفور لتقديم خصومتها على الاجهزة الكهربائية والسلع بمختلف أنواعها، ولجمع الأشخاص الآن بكل سهولة، لكي تتمكنوا من شراء ما تحتاجون بكل يسر، يقدم لكم كارفور عروض كثيرة جدًا، وخصومات تصل إلى ٥٠٪ على بعض المنتجات، فبإمكانك الآن الشراء، كما أن سلسلة كارفور تعمل على تقديم خصومات وعروض خاصة بالمواطنين، وهي خدمة التقسيط، والتي تسهل على الجميع التخفيضات العالمية والعروض القوية جدًا، التي يتم تصفح بها حتى نهاية هذا الشهر، وذلك تأتي الخصومات على السلع والخدمات والأجهزة الكهربائية.

وفي الختام نتمنى أن نكون أفدناكم في هذا المقال بعروضنا الخاص بكارفور هايبر ماركت.