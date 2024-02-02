استمتع بالمتعة والإثارة ... طريقة تحميل لعبة GTA San Andreas للأيفون

تعد لعبة GTA: San Andreas من أفضل “ألعاب الفيديو” المليئة بالمغامرات وللأكشن والإثارة، التي يبحث عنها الكثير للعبها، تطورت اللعبة من خلال Rockstar North، وتدور أحداث اللعبة في ولاية خيالية تسمى سان أندرياس تسند هذه الولاية إلى كاليفورنيا، تتميز اللعبة بوجود اللاعب دور كارل في عالم مفتوح من حوله من الممكن استكشافه بريا وبحريا، ويوجد أيضا عدة مهام يمكنه فعلها، وتحكى اللعبة عن كارل جونسون رجل العصابات القديم الذي عاد لبلدته بعد وفاة والدته، ليجد نفسه متورط بين حروب العصابات ومضطراً للدفاع عن نفسه ومحاربتهم.

كيفية تحميل لعبة GTA San Andreas ؟

يرغب الكثير من حاملي أيفون موبايل، ومن عشاق لعبة GTA San Andreas في تحميلها، اللعبة التي حظيت بشعبية كبيرة حول وطننا العربي والعالم، وهي لعبة مليئة بالإثارة والمغامرات، وخلال السطور الآتية سنوفر لكم طرق تحميل لعبة GTA San Andreas للأيفون:

قم بفتح متجر أبل ستور.

ثم قم بالبحث عن اللعبة“ GTA San Andreas”.

ثم اضغط على حصول، سيظهر لك طرق لدفع. اشتراك شهري لتنزيل اللعبة.

اختر طرية الدفع التي تناسبك.

أدخل الرقم السري الخاص بالآي كلود الخاص بك.

انتظر بضع ثوان حتى يتم الانتهاء من عملية التنزيل والتثبيت.

متطلبات تشغيل لعبة GTA San Andreas للأيفون

يجب توافر مساحة تخزينية كبيرة، حيث إن حجم اللعبة كبير يحتاج متسع من المساحة حتى تعمل بشكل جيد، فيجب توافر مساحة تخزينية لا تقل عن جيجا بايت.

وضع الهاتف متصلا بالإنترنت بشكل قوى، وذلك لتحميل اللعبة بسرعة.

يجب أن يكون إصدار الهاتف المراد تحميل اللعبة خلاله لا يقل عن الإصدار IOS 9 ويكون حتى الإصدار الأخير.