“ostad.education” ما هي خطوات التسجيل في فضاء الأساتذة في الجزائر عبر منصة وزارة التربية الوطنية 2024

أعلنت وزارة التربية الوطنية في الجزائر، عن بدء التسجيل في فضاء الأساتذة، والتي تعمل على تقديم مجموعة من الخدمات للموظفين، ويأتي ذلك في إطار سعي الوزارة إلى تطبيق التحول الرقمي، والذي يعمل على تسهيل وتيسير حصول الموظفين على الخدمة بشكل إلكتروني دون الحاجة للذهاب إلى المدارس أو المكاتب التي تقدم هذه الخدمة، وأوضحت الخطوات التي يتم من خلالها التسجيل في الخدمة من خلال الرابط الذي أطلقته، وهو ما سنوضحه لكم خلال هذا المقال.

خطوات التسجيل في فضاء الأساتذة

يمكن لجميع الموظفين القيام بالتسجيل في خدمة فضاء الأساتذة، من أجل الاشتراك في حركة التنقل الخاصة بالأساتذة في الجزائر، وذلك من خلال الخطوات الآتية :

أولا الدخول على المنصة الرقمية لوزارة التربية عن طريق رابط التسجيل في فضاء الأساتذة .

بعد ذلك سوف تظهر لك أيقونة تسجيل الدخول إلى فضاء الأساتذة 2023 لغير المسجلين.

بعدها انقر على خانة التسجيل، أو إنشاء حساب.

قم بإدخال البيانات المطلوبة لإنشاء حساب جديد.

حدد مديرية التربية في ولايتك من الخيارات المتاحة في القائمة المنسدلة.

بعد ذلك يرجى تحديد البلدية التي تعمل فيها المؤسسة التربوية.

حدد المرحلة التعليمية التي تدرس فيها، سواء كانت مرحلة الابتدائية، المتوسطة، أو الثانوية.

بعدها يجب تحديد المدرسة التي تعمل فيها من بين الخيارات الموجودة.

القيام بتحديد مرتبة المعلم (مثل معلم مساعد، معلم رئيسي).

أدخل الرقم المميز لوظيفتك الخاصة الذي يظهر في شهادة العمل الخاصة بك.

قم بإدخال لقب الأستاذ (الاسم العائلي).

أدخل بريدك الإلكتروني.

يجب تحديد كلمة مرور آمنة للدخول إلى حسابك.

قم بإعادة كتابة كلمة المرور التي قمت بتحديدها للتأكيد.

أدخل الأرقام الموجودة في الصورة التي تظهر الأرقام التحقق.

وفي النهاية انقر علي خانة تسجيل الدخول لإكمال عملية التسجيل والانضمام إلى فضاء المعلمين.

في حالة كانت جميع المعلومات المقدمة صحيحة، سوف تصلك رسالة تأكيد والتي تتضمن أن عملية التسجيل في المنصة الرقمية فضاء الأساتذة تمت بنجاح.

بعدها سيتم عرض رابط التسجيل مباشرةً على شكل ملف PDF.

عليك طباعة الملف حيث ستحتاجه لتفعيل حسابك لدى مدير المؤسسة، وتأكيد عملية التسجيل والحصول على إيصال الاستلام.

شروط التسجيل في فضاء الأساتذة

توجد مجموعة من الشروط والمستندات اللازمة للتسجيل في خدمة فضاء الأساتذة والتي تتمثل في الآتي :