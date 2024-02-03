مبروك ٣ اعدادي.. رابط استخراج نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2024 بالاسم عبر موقع نتيجة نت natiga4dk.net

أعلن محمد رمضان وكيل مديرية التربية والتعليم بالشرقية عن نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة الشرقية2024، كما ان المواد يتم حاليا مراجعتها وتصحيحها، ومن المتوقع أن تظهر نتائج الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول بالشرقية سيتم الإعلان عنها نهاية الأسبوع المقبل ، وأشار إلى أن عمليات التصحيح لامتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024 مستمرة بشكل مكثف من قبل لجان التصحيح، وبحسب الجدول الزمني ستنتهي عمليات التصحيح لامتحانات الإعدادية لعام 2024 ومن ثم تبدأ عمليات المراجعة.

رابط نتائج الشرقية الاعدادية 2024

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2024 لطلبة الشهادة الإعدادية سيتم من خلال المديريات التعليمية بعد الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات، حسب كل مديرية، حيث الموعد ويتم تحديد اعتماد النتيجة وإعلانها بالتنسيق مع المحافظ وعرض نسب النجاح ودرجات الطلاب عليه ، وسيتم إعلان النتائج في المديريات التعليمية والمدارس بعد اعتمادها وتحميلها على المواقع الرسمية للوزارة والمحافظة، وانتهت الامتحانات في جميع المديريات يوم الأربعاء 24 يناير، ومن المقرر أن تعلن النتائج نهاية الشهر الجاري وبداية شهر فبراير وتحديدا نهاية الأسبوع الأول من شهر فبراير المقبل.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الشرقية

ويوضح الموقع أيضًا خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية، فور ظهورها على المواقع الرسمية حسب رقم الجلوس من خلال الضغط على رابط خاص من موقع “كتاب النتائج” ، يقدم موقعنا كافة الخدمات التعليمية ونتائج الشهادات الأخرى وأهمها نتيجة الثانوية العامة والمدارس الثانوية الأزهرية للعام الدراسي الحالي 2024 ومن المتوقع أن يكون هذا العام 142 ألف و860 انتهى طلاب نتيجة الترم الأول الإعدادي من أداء الامتحانات في نطاق 795 لجنة بجميع مراكز الشرقية.