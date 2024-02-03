“باك أحرار” كيفية التسجيل في امتحان البكالوريا في الجزائر 2024 عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

أوضحت وزارة التربية الوطنية في الجزائر، عن كيفية التسجيل في امتحان البكالوريا في الجزائر، والذي من خلاله يحصل المتقدمين على شهادة البكالوريا، والتي تعتبر واحدة من أهم الشهادات التعليمية التي يحصل عليها الطلاب بالجزائر، وفي هذا المقال سوف نوضح لكم هذه الخطوات.

كيفية التسجيل في امتحان البكالوريا في الجزائر 2024

توجد مجموعة من الخطوات السهلة التي يمكن من خلالها التسجيل في امتحان البكالوريا في الجزائر، وتتمثل هذه الخطوات في الآتي :

أولا الدخول إلى موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

بعد ذلك قم بتسجيل الدخول من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

في حالة لم تمتلك حساب يمكنك الضغط على زر إنشاء حساب جديد.

يجب تعبئة الاستمارة الخاصة بالتقديم.

بعد ذلك قم بإرفاق جميع الوثائق المطلوبة للتقديم.

وفي الخطوة التالية قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة لها.

عليك سداد تكاليف التسجيل.

يتم استكمال إجراءات التسجيل وسداد تكاليف التسجيل.

وفي النهاية اضغط على زر إرسال الاستمارة لإتمام عملية التسجيل.

خطوات الاستعلام عن نتيجة بكالوريا أحرار بالجزائر

يمكن للمواطنين الذين قاموا بأداء امتحانات البكالوريا أن يقوموا الاستعلام عن النتائج، وذلك من خلال مجموعة من الخطوات، والتي تتمثل في الآتي :