ur.gov.iq| برابط مباشر تسجيل استمارة التقديم على الوحدات السكنية للشهداء 2024 في بغداد + خطوات ملء النموذج الالكتروني 

تسجيل استمارة التقديم على الوحدات السكنية للشهداء 2024 في بغداد…أعلنت مؤسسة الشهداء في بيانها أنه تم إطلاق الاستمارة الالكترونية للتقديم على مجمعين السكنيين (بسماية والزعفرانية) أو أي مجمع سكني آخر تحصل عليه المؤسسة في المستقبل، أوضحت أن عملية التقديم تتضمن ذوي الشهداء ” الأشخاص الذين فقدوا حياتهم في جرائم حزب البعث والعمليات الإرهابية وأجهزة الأمن والحشد الشعبي في بغداد والذين لم يستفيدوا من حصتهم من الأرض والتعويض المالي كشهداء، وأشارت إلى أنه سيتم التقدم للوحدة السكنية فقط عبر بوابة أور الإلكترونية.

رابط استمارة التقديم على الوحدات السكنية للشهداء 2024 وخطوات التقديم وملء النموذج الالكتروني نوضحه لكم عبر السطور التالية.

استمارة التقديم على الوحدات السكنية للشهداء

تعد استمارة التقديم على الوحدات السكنية للشهداء 2024 في بغداد أمرًا ضروريًا للشهداء وأسرهم، فهذه الاستمارة تسمح لهم بالتقدم للحصول على وحدة سكنية مناسبة في مدينة بغداد، من خلال تقديم الاستمارة، يتم تعريف الجهات المختصة بمتطلبات واحتياجات الشهداء وأسرهم فيما يتعلق بالسكن.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الحصول على وحدة سكنية من خلال هذه الاستمارة يعتبر حقًا قانونيًا ومقرًا رسميًا وفرصة ثمينة للشهداء لتحسين ظروفهم المعيشية وتوفير سكن مستدام وآمن لأسرهم.

استمارة التقديم على الوحدات السكنية للشهداء 2024 في بغداد هي وسيلة هامة للشهداء وأسرهم للحصول على سكن مناسب. يمكن الحصول على هذه الاستمارة من خلال المنصة الإلكترونية لأور، التابعة للهيئة الوطنية للاستثمار.

شروط التقديم على الوحدات السكنية للشهداء 2024 في بغداد

للتقديم على الوحدات السكنية المخصصة للشهداء في بغداد عام 2024، هناك بعض الشروط التي يجب توافرها.

أولاً، يجب أن يكون المتقدم عراقي الجنسية ومقيمًا في العراق.

ثانيًا، يجب ألا يكون للمتقدم وحدة سكنية بالفعل.

ثالثًا، يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن 25 عامًا.

وأخيرًا، يجب أن يكون دخل المتقدم الشهري لا يقل عن 1000 دينار عراقي.

بوجود هذه الشروط، يمكن لأهالي الشهداء التقدم والحصول على فرصة للحصول على وحدة سكنية في بغداد عام 2024.

الوثائق المطلوبة لتقديم الاستمارة

لتقديم استمارة التقديم على الوحدات السكنية للشهداء في بغداد، يجب تقديم الوثائق الرسمية التالية:

بطاقة الهوية: نسخة من بطاقة الهوية العراقية الصالحة للمتقدم.

نسخة من بطاقة الهوية العراقية الصالحة للمتقدم. شهادة الوفاة: نسخة من شهادة وفاة الشهيد.

نسخة من شهادة وفاة الشهيد. البيانات الشخصية: استمارة تحتوي على معلومات شخصية للمتقدم، مثل الاسم والعنوان ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني.

استمارة تحتوي على معلومات شخصية للمتقدم، مثل الاسم والعنوان ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني. شهادة السكن: نسخة من شهادة السكن الحالية للمتقدم.

نسخة من شهادة السكن الحالية للمتقدم. شهادة العمل: نسخة من شهادة العمل الحالية للمتقدم.

نسخة من شهادة العمل الحالية للمتقدم. شهادة الدخل: نسخة من شهادة الدخل الشهري للمتقدم.

يجب تقديم هذه الوثائق بشكل صحيح وكامل للمؤسسة الخاصة بتوزيع الوحدات السكنية للشهداء في بغداد. من الضروري إحضار الأصول ونسخ إضافية للوثائق للطلب المرسل عبر البريد.

كيفية الحصول على استمارة التقديم

يمكنك الحصول على استمارة التقديم على الوحدات السكنية للشهداء في عام 2024 في بغداد بسهولة من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الإلكتروني لأور، “انقر هنا“ اختر قسم “الخدمات الإلكترونية” من القائمة الرئيسية. اضغط على خيار “السكن”. اختر خيار “الوحدات السكنية المتاحة للشهداء” من القائمة المنسدلة. انقر على طلب وحدة سكنية. قم بتعبئة جميع المعلومات المطلوبة في الاستمارة. تأكد من تقديم الوثائق المطلوبة وفقًا للتعليمات الموضحة. تحقق من تقديم الاستمارة قبل الموعد المحدد للتقديم.

باتباع هذه الخطوات، يمكنك الحصول على استمارة التقديم بكل سهولة وتقديمها للحصول على الوحدات السكنية المخصصة للشهداء في بغداد عام 2024.