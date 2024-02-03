“خبر مفرح للجميع” منحة المرأة الماكثة بالبيت 2024 في الجزائر عبر موقع الوكالة الوطنية للتشغيل

تعتبر منحة المرأة الماكثة بالبيت من أهم المبادرات التي قامت الحكومة الجزائرية بإطلاقها، وذلك من أجل دعم المواطنين ومواجهة التحديات الاقتصادية التي يترتب عنها زيادة أسعار السلع والمنتجات، ولذلك تسعى الكثير من النساء في الجزائر للتسجيل في هذه المبادرة، وفي هذا المقال سوف نقدم لكم الخطوات اللازمة للتسجيل.

طريقة التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت

أوضحت الوكالة الوطنية للتشغيل الطريقة التي يمكن من خلالها التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالبيت بالجزائر، وذلك من خلال مجموعة من الخطوات والتي تتمثل في الآتي :

أولا الدخول على موقع الوكالة الوطنية للتشغيل.

بعد ذلك قم بالضغط على منحة المرأة الماكثة في البيت.

يتم تحديد الولاية التي تتبع لها المتقدمة.

قم بكتابة جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح في أماكنها المخصصة.

يجب إرفاق جميع المستندات والأوراق المطلوبة.

وفي النهاية انقر على كلمة إرسال.

شروط التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالبيت في الجزائر 2024

توجد مجموعة من الشروط اللازمة التي يجب أن تكون متوفرة في النساء الذين يرغبن في التسجيل بمنحة المرأة الماكثة بالبيت، وتتمثل هذه الشروط في الآتي :

أولا يشترط ألا يزيد عمر المتقدمة عن 15 عام.

يجب أن تكون المتقدمة حاملة للجنسية الجزائرية.

يلزم أن تكون المتقدمة متواجدة بشكل مستمر في الجزائر.

ينبغي أن تكون المرأة عاطلة عن العمل ولا تملك دخل شهري شهري.

المستندات المطلوبة للتقديم على منحة المرأة الماكثة في البيت

توجد مجموعة من الأوراق والمستندات اللازمة التي يجب تقديمها من أجل التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالبيت :