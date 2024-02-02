لينك نتائج القبول الموحد في الاردن 2024 ومعدلات القبول فى الجامعات الاردنية

يتساءل أولياء الأمور عن نتائج القبول الموحد في الأردن 2024 بالجامعات الأردنية، حتى يتمكن الطلبة والطالبات من التقديم على الجامعات التي يرغبونها، في حين خصصت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية رابطًا خاصًا للنتائج، من أجل توفير الوقت والجهد على الطلاب وأولياء أمورهم، لذا هيا بنا نتعرف سويًا على رابط القبول الموحد في الأردن 2024، بالإضافة إلى أهم خطوات استخراج النتائج.

رابط القبول الموحد في الأردن 2024

لقد وفرت وحدة تنسيق القبول الموحد بالأردن رابط متخصص للحصول على نتائج قبول الطلبة والطالبات بالجامعات الأردنية، وذلك من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لوحدة القبول الذي يستطتيع بواسطته كافة الطلاب الاستعلام عن نتائجهم في أي وقت ومن أي مكان، وذلك حرصًا من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية على تسهيل إجراءات الحصول على النتائج.

خطوات استخراج نتائج القبول الموحد 2024 الأردن

لقد صرحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأنه سوف يتم إرسال نتائج القبول الموحد في الأردن 2024 عبر رسائل نصية للطلبة المقبولين، وأيضًا سوف يتم نشرها عبر موقع وحدة تنسيق القبول الموحد، حيث يمكن استخراجها بكل سهولة بواسطة اتباع الخطوات البسيطة التالية:

الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لـ وحدة تنسيق القبول الموحد.

بعد ذلك اختيار (قسم النتائج).

ثم استكمال كافة البيانات المطلوبة الخاصة بولي الأمر والطالب.

سوف تظهر صفحة موضع بها كافة النتائج.

ادخل رقم الهوية الخاص بالطالب لإظهار نتيجته.

الضغط على أيقونة (عرض)، سوف تظهر النتيجة على الفور.

معدلات القبول الموحد 2024

لقد أوضحت الجهات المعنية بأنه سوف يتم نشر معدلات القبول الموحد في الأردن 2024 عبر الرابط الموضح أعلاه، وذلك لكل جامعة على حدة وفقًا لعدة عوامل من أهمها نسبة النجاح ودرجة القبول، بالإضافة إلى الأماكن الشاغرة المتاحة بكل جامعة.