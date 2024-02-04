“الحق اشتري بسرعة” أسعار الذهب اليوم في مصر بمحلات الصاغة المختلفة وسعر الجنيه الذهب

شهدت أسعار الذهب اليوم الأحد 4 فبراير 2024 في مصر نشاط خلال الساعات الأولى، وذلك عند الأسعار النهائية لأعيرة الذهب، قبل ختام تعاملات أمس السبت، وجاء ذلك بعدما أعلن البنك المركزي المصري أمس رفع أسعار الفائدة بنحو 2%، وأعلنت شعبة الذهب اليوم آخر الأسعار لمختلف أعيرة الذهب، وكانت الأسعار قد شهدت انخفاض خلال تعاملات اليوم وذلك بعد الارتفاعات التي شهدتها الفترة الماضية.

أسعار الذهب اليوم في مصر 2024



تعد أسعار الذهب من أكثر ما يتم البحث عنه في مصر على مدار الأيام الماضية وذلك بعد موجة من التغيرات التي شهدها سوق الصاغة خلال الفترة الماضية سواء بالارتفاع أو الانخفاض، وكانت تعاملات اليوم قد سجلت انخفاض في سعر الذهب بمحلات الصاغة المختلفة، ونستعرض لكم الأسعار التي تم الإعلان عنها شعبة الذهب، عن آخر سعر للذهب اليوم في مصر لمختلف الأعيرة، وجاءت الأسعار كالآتي :

سجل سعر عيار الذهب 24 اليوم نحو 4206 جنيهًا.

جنيهًا. وصل سعر عيار الذهب 21 إلى 3680 جنيهًا.

جنيهًا. جاء سعر الذهب لعيار 18 حتى 3154 جنيهًا.

جنيهًا. فيما بلغت قيمة الذهب لعيار 14 حتى سعر 2390 جنيهًا.

سعر جنيه الذهب اليوم في مصر

وصل سعر جنيه الذهب عيار 21 في مصر، وذلك مع آخر تعاملات اليوم في محلات الصاغة، إلى 29440 جنيه وفقا لما أعلنت عنه شعبة الذهب، كما أكدت أن هذا السعر يساوي الذهب الخام، بدون مصنعية أو ضريبة أو دمغة، بوزن 8 جرامات عيار الذهب 21، وشهدت الفترة الأخيرة ارتفاع كبير في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، وهذا أثر بشكل مباشر على أسعار الذهب، بالإضافة إلى أسعار السلع والمنتجات.