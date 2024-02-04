ارتفاع جديد في سوق الدواجن.. تعرف على أسعار الفراخ والبيض في مصر اليوم بالأسواق

زادت أسعار الدواجن والبيض بعد الزيادة الأخيرة في سعر الدولار، والذي يؤثر على أسعار السلع والمنتجات، وشهدت أسعار الدواجن في الأسواق تغيرا كبيرا، وهذا ما جعل الكثير من المواطنين، يقومون بالبحث من أجل معرفة أسعار الدواجن والبيض اليوم في مصر، وهو ما سنقدمه لكم خلال هذا المقال.

أسعار الدواجن اليوم في مصر

اختلف سعر الدواجن اليوم، وذلك من محافظة لأخرى، حيث أن الأسعار لمختلف السلع والمنتجات، شهدت تحركا ملحوظ في كافة الأسواق للمستهلكين، واليوم مه بداية التعاملات في الأسواق، جاء سعر كيلو الدواجن تسليم أرض المزرعة ما بين 90 و92 جنيها، فيما جاء سعره في السوق للمستهلكين ما بين 100 إلى 105 جنيها وهذا حسب المنطقة وبحسب كل محافظة.

أسعار البيض في الأسواق اليوم

شهدت أسعار البيض في الأسواق اليوم الجمعة، زيادة ملحوظة، وهذا بسبب الزيادة في سعر الدولار، فيما قلت قيمة الجنيه المصري مقابله، حيث أن سعر البيض وصل اليوم في الأسواق إلى 146 جنيه لكرتونه البيض الأبيض في المزرعة، فيما وصل سعره المستهلكين إلى، 160 جنيها، وعن سعر كرتونة البيض البلدي فوصل إلى 145 جنيها، وبالنسبة لسعرها للمستهلكين فبلغ 165 جنيها، ووصل سعر كرتونة البيض الأحمر إلى 146 جنيها بالمزارع، بينما للمستهلكين فتباع بسعر 160 جنيها.

وشهدت أسعار السلع والمنتجات خلال الأيام الأخيرة عدم استقرار في الأسواق، حيث أن السعر أصبح يزيد بشكل تدريجي بعدد الساعات، من بداية التعاملات إلى نهايتها، فيكون السعر متغيرا، وهذا يرجع إلى الزيادة المستمرة في أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري.