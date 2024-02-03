رابط استخراج نتائج الثالث متوسط دور اول في عموم العراق 2024 .. ظهرت بالاسم فقط

سنقدم لكم رابط استخراج نتائج الثالث متوسط دور اول الذي ينتظره الكثير من أولياء الأمور وأيضًا الطلاب لمعرفة النتيجة الخاصة بهم، في انتظار النتيجة من الأمور التي تسبب التوتر والقلق لدى البعض من الطلاب، ولكن قامت الوزارة بالقول إنه في حين ظهورها سيتم الإعلان عنها من خلال الصفحات الخاصة بالوزارة، ولمعرفة باقي التفاصيل تابع السطور التالية.

رابط استخراج نتائج الثالث متوسط دور اول

أولياء الأمور والطلاب يرغبون في معرفة الرابط استخراج نتائج الثالث متوسط دور اول، فسوف نقوم بعرض لكم الرابط مع الخطوات التي من خلالها ستتمكن من الحصول على النتيجة، و لمعرفتها تابع التالي:

أولاً يجب على الطالب أو ولى الأمر أن يقوم بالذهاب إلى الموقع الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية.

ومن ثم قم بكتابة الرمز المرئي للدخول الى الموقع.

سيتم الانتقال مباشرةً إلى واجهة المستخدم ستجد هناك الخدمات، من خلالها خدمة الاستعلام عن النتائج.

قم بتحديد الصف الذي تريد الاستعلام عنها، وهو الثالث المتوسط.

بعد ذلك قم بإختيار الفصل الدراسي الأول، ويليها كتابة رقم الجلوس، ومن ثم حدد المحافظة التي تسكن بها.

بعدها تأكد من أن المعلومات التي قمت بكتابتها صحيحة، وانقر على زر استخراج وبهذا يمكنك الحصول على النتيجة الخاصة بك.

نتيجة الصف الثالث متوسط العراق

أوضحت وزارة التربية والتعليم بالعراق أنه سيتم إعلان النتيجة في حالة تم الانتهاء من جميع أعمال التصحيح داخل المراكز الخاصة بذلك، وإلى وقتنا هذا لم يتم الانتهاء منها، وفي حين تم تصريح عنها وتم إعلان موعد إصدارها عبر الصفحات الوزارة، ستتمكن من الحصول عليها من خلال المواقع التي تم إطلاقها من قبل الوزارة.