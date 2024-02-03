مبروك مبروك مليون مبروك “رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي 2024 ترم اول” .. ظهرت بالاسماء

رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي 2024 ترم اول أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن ظهور نتائج الصف الأول والثاني الثانوي في جميع محافظات الجمهورية، وفي خطوة تسهيلية للطلاب وأولياء الأمور، قامت الوزارة بتخصيص موقع إلكتروني خاص للإستعلام عن النتائج، مما يتيح لهم الوصول إليها بكل سهولة دون الحاجة إلى الانتقال إلى مقر المدارس، وتم الإعلان عن نتائج الصفين الأول والثاني الثانوي يوم الأربعاء الماضي، حيث أكدت الوزارة أن جميع المدارس قد انتهت من تصحيح الامتحانات، وتم اعتماد الدرجات ونشرها على الموقع الإلكتروني. يمكن للطلاب الآن الاطلاع على نتائجهم الخاصة بكل يسر وسهولة.

رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي 2024 ترم اول

للاستعلام عن نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي لعام 2024 بالاسم ورقم الجلوس، يمكن اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة بوابة التعليم الأساسي الإلكترونية .

. اختر أيقونة الاستعلام عن نتائج طلاب المرحلة الثانوية.

حدد الصف الدراسي الخاص بالطالب (الصف الأول أو الثاني الثانوي).

أدخل كافة البيانات المتعلقة بالطالب بشكل صحيح، بما في ذلك الاسم ورقم الجلوس.

اختر الفصل الدراسي الأول.

انقر على أيقونة عرض النتيجة للطالب.

انتظر حتى تنتقل إلى نافذة تحتوي على كافة بيانات النتيجة الخاصة بالطالب.

تجدر الإشارة إلى أن درجات مواد الصفين الأول والثاني الثانوي لعام 2024 تم تحديدها بواسطة الوزارة، ويمكن العثور على تفاصيل درجات كل مادة، مثل اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والفيزياء، والأحياء، والجغرافيا، والفلسفة، على البوابة الإلكترونية.