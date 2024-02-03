اعرف حالًا “نتيجة التوجيهي التكميلي 2024 بالأردن في جميع المحافظات” .. بالاسماء فقط

نتيجة التوجيهي التكميلي 2024 تنتظر العديد من طلاب وطالبات الثانوية العامة في الأردن نتائج التوجيهي التكميلي بحالة من القلق والتوتر، ومن المقرر أن يتم إصدار نتائج هذا الامتحان اليوم الخميس، الموافق 1 فبراير 2024، يمكن للطلاب الحصول على نتائجهم عبر دخول موقع وزارة التربية والتعليم وإدخال الاسم ورقم الجلوس الخاصين بهم.

نتيجة التوجيهي التكميلي 2024

، يعبر طلاب وطالبات الثانوية العامة في الأردن عن حالة من التوتر والقلق بسبب انتظار نتائج التوجيهي لعام 2024، ويشار إلى أن عدد الطلاب والطالبات الذين أدوا امتحانات التوجيهي بلغ 5648 طالبًا وطالبة. ينتظر الجميع بفارغ الصبر الإعلان عن النتائج لمعرفة مدى أدائهم والحصول على معلومات حول مستقبلهم الدراسي.

وزارة التربية والتعليم في الأردن أعلنت أن نتائج التوجيهي ستُصدر اليوم، وهو الأمر الذي يثير اهتمام الطلاب وأولياء الأمور على حد سواء، ويمكن للطلاب الاطلاع على كشوف الدرجات الخاصة بهم من خلال موقع الوزارة الرسمي أو منصات أخرى تقدم هذه الخدمة.

تستطيع الاطلاع على نتائج التوجيهي التكميلي لعام 2024 في الأردن من خلال زيارة موقع وزارة التربية والتعليم. يمكنك القيام بذلك عبر الخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الرسمي tawjihi.jo.

أدخل رقم جلوسك في الحقل المخصص.

أدخل الأرقام المطلوبة في مربع التحقق.

في النهاية، انقر على “عرض النتيجة”.

يشعر طلاب وطالبات التوجيهي في الأردن لعام 2024 بفرحة كبيرة بعد إعلان وزير التربية والتعليم عن نسبة نجاح تصل إلى 90% تلك النسبة تُعتبر جيدة للغاية، مما يُضفي بواعث التفاؤل والسرور على مستقبلهم الأكاديمي.