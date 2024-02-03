اعرف نتيجة الشهادة الاعدادية بورسعيد 2024 بدون رقم جلوس “هنـــا” .. مبروك النجاح

تعلن مديريات التربية والتعليم في جميع محافظات البلاد بتتابع موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية للعام 2024، وذلك برقم الجلوس والاسم بدأت محافظة بورسعيد في إصدار قائمة النتائج أولا حيث يتوقع أن تقوم باقي المحافظات بالإعلان عن النتائج بشكل تدريجي وفقا لتاريخ انتهاء عمليات التصحيح في كل محافظة.

نتيجة الشهادة الاعدادية بورسعيد

يعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد جرى الاعتماد بحضور الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم وقيادات التعليم تم الكشف عن الإحصائيات الخاصة بنتائج الشهادة الإعدادية 2024 بورسعيد حيث بلغ عدد المتقدمين للامتحانات 13,839 طالبا وطالبة وبلغ إجمالي الحضور 13,818 طالبا وطالبة بينما بلغ عدد الغياب 21 طالبا وطالبة وقد سجلت نسبة النجاح في الامتحانات 75.4 الاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية 2024 بورسعيد من خلال الموقع الخاص بالتربية والتعلم في بورسعيد عبر إدخال رقم الجلوس والاسم.

عدد الناجين والراسبين في كل مادة