موعد مسلسل قيامة عثمان الحلقة 120 الموسم الرابع والقنوات الناقلة

موعد مسلسل قيامة عثمان، يزداد البحث عن موعد مسلسل قيامة عثمان الحلقة الجديد حيث ينتظرها جماهير ومتابعين المسلسل التركي قيامة عثمان الموسم الرابع، ومن خلال موقع البديل ستتعرف علي موعد عرض المسلسل الذي بدات قصته منذ عام 2014 وحتي الان بالاضافة الي القنوات الناقلة خلال السطور القادمة.

موعد مسلسل قيامة عثمان

يعرض مسلسل قيامة عثمان علي اكثر من قناة فضائية حيث يتم عرض الحلقة الجديده ال120 عبر قناة اي ار تي في يوم الاربعاء من كل اسبوع في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، وتمام الساعة التاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية، وتعرض عبر قناة الفجر الجزائرية كل يوم خميس من كل اسبوع في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرو والعاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، جدير بالذكر ان تدور احداث المسلسل حول انشاء الدولة العثمانية وقيامها.

القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان الموسم الرابع

هناك اكثر من قناة تقوم بنقل مسلسل قيامة عثمان الموسم الرابع الحلقة 120، ويمكن ضبط هذة القنوات من خلال هذة البيانات:

تردد قناة اي تي في الناقلة لمسلسل قيامة عثمان الموسم الرابع:

القنر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12687.

معامل تصحيح الخطأ: ٤/٣.

معدل الترميز: ٢٧٥٠٠.

الاستقطاب: افقي.

تردد قناة اليرموك الناقلة لمسلسل قيامة عثمان الموسم الرابع:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11687.

الاستقطاب: افقي.

معامل تصحيح الخطأ : 4/3.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة الفجر الجزائرية الناقلة لمسلسل قيانة عثمان الموسم الرابع: