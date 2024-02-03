الاستعلام عن نتائج طلاب التوجيهي التكميلي بالاسم فقط “هنـــا” .. عموم المحافظات في البلقاء والجرش والكرك

من الجدير بالذكر انه يتم الاعلان عن نتائج التوجيهي التكميلي بالأردن بعد الانتهاء من تصحيح جميع الاوراق لجميع المواد الدراسية التي قام الطلاب والطالبات بامتحانها ، وفي الساعات الاخيرة الماضية يبحث بشيء من القلق والتوتر طلاب وطالبات المرحلة التوجيهية في المملكة الاردنية الهاشمية عن موعد ظهور نتائج التوجيهي التكميلي 2024 ويتساءل الكثير من الطلاب والطالبات واولياء الامور عن كيفية الاستعلام عن نتائج التوجيهي التكميلي 2024 وفيما يلي سنوضح لكم كل الخطوات اللازمة للحصول على النتائج فور ظهورها مباشرة بكل سهولة .

الاستعلام عن نتائج طلاب التوجيهي التكميلي

يبحث الجميع من الطلاب عن نتائج التوجيهي التكميلي في الساعات الاخيرة الماضية كما ازدادت محركات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ، ونتائج التوجيهي التكميلي تعد حديث الساعة في اليومين الماضيين حيث يريد الجميع معرفة النتائج واولياء الامور يريدون معرفة تحصيل ابنائهم على مدار العام الدراسي ومن خلال تسجيل الدخول الى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم بالأردن يمكنكم الحصول على النتائج في الساعات المقبلة ، وقد اعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم الأردني بان حوالي من 81,614 طالبا وطالبة قد ادوا الامتحانات الخاصة بالمرحلة التوجيهية لهذا العام مقسمين على الاقسام العلمية والادبية ، حيث يمكنكم حساب مجموع الطالب الملتحق بالقسم الادبي كالتالي: يمكن حساب وتقسيم درجات القسم الادبي (اللغة العربية والتربية الاسلامية واللغة الانجليزية وتاريخ الاردن)/20

و(الرياضيات واعلى مبحث التخصص اعلى وثاني اعلى مبحث التخصص)/10 اما القسم العلمي (اللغة العربية والتربية الاسلامية واللغة الانجليزية وتاريخ الاردن)/20 و(الرياضيات واعلى مبحث التخصص اعلى وثاني اعلى مبحث التخصص)/10 ويختلف مبحث التخصص فالعلمي فيزياء وكيمياء واحياء والادبي جغرافيا وعلم نفس وتاريخ .