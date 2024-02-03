نتيجة الصف الاول الثانوي 2024 الترم الاول في هذه المحافظات “أعرف جبت كام بسرعة”

قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالاعلان انه تم تنزيل نتيجه الصف الاول الثانوي الترم الاول للعام الدراسي 2023 و 2024 عبر الموقع المعتمد من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومنذ ذلك الوقت متزايدة عملية البحث عبر موقع التواصل الاجتماعي من قبل الطلاب وأولياء الأمور عن كيفية الاستعلام عن نتيجة الصف الاول الثانوي حيث يمكنكم من خلال هذا المقال الدخول مباشرة على الرابط الذي تمت إتاحته من قبل مديرية التربية والتعليم بالجيزة تابعوا معي.

نتيجة الصف الاول الثانوي 2024 الترم الاول

تم الإعلان عن نتيجة الصف الاول الثانوي للعام الدراسي 2023 و 2024 الترم الاول ويريد العديد من الطلاب الاطلاع على نتيجة الصف الاول الثانوي حيث أنه يمكن الاستعلام الكترونيا من خلال الرابط المعتمد من مديرية التربية والتعليم بالجيزة ولأول مرة تمت إتاحة الاستعلام الكترونيا بالمرحلة الابتدائية والإعدادية نتيجة الشهادة الاعدادية بغرض التسهيل على الطلاب وعلى أولياء الأمور الاستعلام عن النتيجة فقط برقم الجلوس حيث يمكنكم الاستعلام برقم الجلوس فقط من خلال النقر على هذا الرابط.

قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالاعلان انه يمكن الاطلاع على نتائج الطلاب في المدارس في الايام القادمة حيث قامت يوم الأربعاء الماضي بالإعلان عن نتائج الصف الرابع والخامس الابتدائى والصف الأول الإعدادي وأعلنت يوم الخميس الماضي نتائج الصف السادس الابتدائي والصف الثاني الاعدادي وتم الاعلان عن النتائج على هيئة كشوفات معلقة على لوحة داخل المدرسة ويتم الاستعلام دون دفع رسوم تحت أي مسمى.