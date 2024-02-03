ظهرت الآن “نتيجة الصف الأول الثانوي في الإسكندرية 2024 ترم أول” .. مبروك النتائج للجميع

انتهى الطلاب من أداء امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول ويتساءل كثير من الطلاب وأولياء الأمور عن نتيجة الفصل الدراسي الأول وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول فور الانتهاء من التصحيح ورصد الدرجات والتأكد من صحتها حتى يأخذ كافة الطلاب حقوقهم وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم مسبقًا عن إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول بعد الانتهاء من أداء الامتحانات بأسبوع أو اثنين وفي السطور القادمة سنتناول كافة التفاصيل حول نتيجة الصف الأول الثانوي في الإسكندرية عام 2024 الفصل الدراسي الأول

نتيجة الصف الأول الثانوي في الإسكندرية 2024 ترم أول

قد أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية عن أن الاستعلام عن نتائج التعليم تكون إلكترونية بشكل كامل ويمكن الاستعلام عن نتائج الصف الأول الثانوي بكل يسر وسهولة فقط عبر اتباع عدد من الخطوات ومن أهم تلك الخطوات مايلي : يتعين عليك أولًا الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم المصرية من خلال الرابط

ثم اختيار أيقونة الاستعلام عن صفوف النقل من خلال القائمة

ثم إدخال كافة البيانات المطلوبة مثل الاسم ورقم الجلوس والمحافظة التابعة للإدارة التعليمية التابع لها الطالب والمدرسة المقيد بها.

ومن ثم الضغط على استعلام لتظهر كافة درجات الطالب في جميع المواد.

توزيع الدرجات لِمواد الصف الأول ثانوي