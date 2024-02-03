مبروك ٣ اعدادي.. بوابة الازهر نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 برقم الجلوس والاسم عبر azhar.eg

بوابة الازهر نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 ينتظرها عدد كبير من أولياء الأمور وطلاب الأزهر، خاصةً أن إمتحانات الترم الأول قد انتهت من فترة ليست قصيرة، لذلك طرحت بوابة الأزهر رابطًا للاستعلام عن النتيجة بشكل أسهل، وأكثر دقة، ويمكننا التعرف على كل ما يتعلق بخطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية للأزهر، وما هو توزيع الدرجات بشكل تفصيلي من خلال هذا المقال.

بوابة الازهر نتيجة الشهادة الاعدادية 2024

بوابة الازهر نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 تحاول جاهدة للإعلان عن النتيجة فور اعتمادها، وذلك حتى يستطيع الطلاب الإطمئنان على درجاتهم، ومعرفة الدرجات التي حصلوا عليها، حيث يمكن الحصول على النتيجة من خلال بعض الخطوات البسيطة عبر بوابة الأزهر الإلكترونية كالتالي:

في البداية يتم الدخول على “بوابة الأزهر الشريف”.

كذلك يتم اختيار “نتائج الامتحانات”.

نختار بعد ذلك “نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية”.

سيطلب منك الموقع كتابة رقم جلوس الطالب.

نكتب بعد ذلك المنطقة التي يعيش بها الطالب.

في النهاية يتم اختيار “استعلام”.

ستظهر النتيجة أمامك.

توزيع الدرجات لطلاب الإعدادية الأزهرية

يتم توزيع درجات الطلاب وفقًا للشهادة الإعدادية الأزهرية لهذا العام كالتالي: