تردد قناة تنه ورنة الجديد 2024 على النايل سات وعرب سات وكيفية ضبطها

يبحث العديد من أسر الأطفال على تردد قناة تنه ورنة الجديد، وذلك بناء على طلب أبنائهم الأطفال، لاستمتاعهم بالأفلام الكرتونية التي تبثها القناة طوال اليوم دون انقطاع، تأسست قناة تنه ورنة منذ ثلاث أعوام، وخلال هذه الفترة القصيرة، أصبحت القناة من أشهر قنوات الأطفال وذلك لجودة محتواها، مما جعلها تحظى بمكانة كبيرة لدى الأطفال.

تردد قناة تنه ورنة الجديد 2024

يزداد معدل البحث عن قناة تنه ورنة من قبل أسر الأطفال في مصر والوطن العربي على مختلف الأقمار الصناعية، وذلك لبث القناة محتوى تعليمي يستفاد منه الأطفال بجانب المحتوى الترفيهي، وذلك وفرنا لكم التردد عبر مختلف الأقمار الصناعية عرب سات ونايل سات:

تردد قناة تنه ورنة على النايل سات

التردد: 11853.

الاستقطاب: رأسي.

الجودة: إتش دي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

تردد قناة تنه ورنة على عرب سات

التردد: 11595.

الجودة: إتش دي

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل التصحيح: 5/6.

كيفية تنزيل تردد قناة تنه ورنة 2024 على الأقمار الصناعية

يبحث الكثير عن كيفية تنزيل القناة بالتردد الخاص بها، فيما يلي نقدم طريقة سهلة وبسيطة كل ما عليك هو اتباع الخطوات الآتية:

افتح القائمة من جهاز التحكم.

ثم قم بالضغط على الإعدادات.

ثم تنزيل قناة جديدة.

اضبط الريسيفر الخاص بك علي القمر الصناعي المراد إدخال التردد به.

ثم ادخل التردد المناسب مع القمر الصناعي المختار.

بعدها قم بالضغط على “بحث” وانتظر قليلا حتى يتم البحث ثم أضغط “حفظ”.

أهم مميزات قناة تنه ورنة 2024