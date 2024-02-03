نتيجة نت | رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الدقهلية 2024 بالاسم فقط وبدون رقم جلوس

مع انتهاء طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي من امتحاناتهم في الترم الأول لعام 2024 ينتظر الجميع بفارغ الصبر إعلان نتائج الشهادة الإعدادية في محافظة الدقهلية تم الإعلان عن نتائج بعض المديريات التعليمية ومن المتوقع أن تعلن مديرية التربية والتعليم بالدقهلية عن النتائج في الساعات القادمة، بعد انتهاء عمليات التصحيح والتدقيق.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الدقهلية

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة الدقهلية بفخر عن اعتماد نتائج الشهادة الإعدادية بالاسم وذلك بتوجيه من فخامة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية من المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن هذه النتائج في بداية شهر فبراير تمهيدا لذلك سيتم رفع ونشر نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة الدقهلية لعام 2024 على الموقع الرسمي للمديرية هذه الخطوة تأتي لتسهيل عملية متابعة النتائج من قبل جميع المعنيين وتعكس التزام المديرية بتوفير المعلومات بشكل شفاف وسريع يذكر أن أعمال التصحيح لمواد الشهادة الإعدادية في محافظة الدقهلية قد بدأت على الفور بعد انتهاء الامتحانات مما يشير إلى التفاني في إتمام هذه العملية بكفاءة وفعالية نتمنى لجميع الطلاب والطالبات النجاح والتقدم في مرحلتهم الدراسية.

للحصول على الرابط نتيجة الشهادة الإعدادية

لكل طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة الدقهلية