أعرف قبل الباقي!! رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي 2024 ترم أول في جميع المحافظات

انتهى الطلاب من أداء امتحانات الصف الثاني ثانوي قبل نهاية يناير بأسبوع ويبحث كثير من الطلاب وأولياء الأمور عن موعد ظهور نتيجة الصف الثاني ثانوي لعام 2024 الترم الأول وقد أوضحت الوزارة إعلان نتائج الامتحانات فور الانتهاء من التصحيح ورصد النتائج وفي خلال السطور القادمة سوف نتناول كافة التفاصيل حول نتائج الصف الثاني ثانوي لعام 2024 ترم أول.

رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي 2024 ترم أول

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إعلان نتيجة الامتحانات بشكل إلكتروني ويمكن الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني ثانوي لعام 2024 من خلال عدة خطوات ولعل من أهم تلك الخطوات ما يلي :

الذهاب إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم المصرية من خلال الرابط

ومن ثم يتعين عليك اختيار نتيجة الصف الثاني ثانوي لعام 2024

ومن ثم اختيار الفصل الدراسي الأول لعام 2024

ومن ثم يتعين عليك إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب

يتعين عليك الآن الضغط على زر عرض النتيجة وسوف تظهر لك بعدها النتيجة كاملة مع الدرجات.

درجات الصف الثاني الثانوي لعام 2024

وقد وضحت الوزارة تقسيم درجات الامتحان وقد وزعت درجات في كل مادة كالتالي: