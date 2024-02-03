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أعرف قبل الباقي!! رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي 2024 ترم أول في جميع المحافظات
انتهى الطلاب من أداء امتحانات الصف الثاني ثانوي قبل نهاية يناير بأسبوع ويبحث كثير من الطلاب وأولياء الأمور عن موعد ظهور نتيجة الصف الثاني ثانوي لعام 2024 الترم الأول وقد أوضحت الوزارة إعلان نتائج الامتحانات فور الانتهاء من التصحيح ورصد النتائج وفي خلال السطور القادمة سوف نتناول كافة التفاصيل حول نتائج الصف الثاني ثانوي لعام 2024 ترم أول.
رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي 2024 ترم أول
أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إعلان نتيجة الامتحانات بشكل إلكتروني ويمكن الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني ثانوي لعام 2024 من خلال عدة خطوات ولعل من أهم تلك الخطوات ما يلي :
- الذهاب إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم المصرية من خلال الرابط
- ومن ثم يتعين عليك اختيار نتيجة الصف الثاني ثانوي لعام 2024
- ومن ثم اختيار الفصل الدراسي الأول لعام 2024
- ومن ثم يتعين عليك إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب
- يتعين عليك الآن الضغط على زر عرض النتيجة وسوف تظهر لك بعدها النتيجة كاملة مع الدرجات.
درجات الصف الثاني الثانوي لعام 2024
وقد وضحت الوزارة تقسيم درجات الامتحان وقد وزعت درجات في كل مادة كالتالي:
- فقد وزعت درجات مادة العربي لامتحان منتصف السنة بـ 50 درجة.
- أما عن المادة الأجنبية الأولى فقد وزعت درجات امتحان منتصف السنة بـ 40 درجة.
- وقد وزعت درجات امتحان منتصف السنة للمادة الأجنبية الثانية بـ 30 درجة
- أما عن مادة الرياضيات فقد وزعت درجاتها بـ 40 درجة لامتحان منتصف العام الدراسي.
- مادة الفلسفة وزعت درجاتها بـ 20 درجة فقط لامتحان منتصف العام الدراسي.