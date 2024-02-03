تردد قناة سبيس تون الجديد 2024 على القمر الصناعي النايل سات وعرب سات

تردد قناة سبيس تون الجديد لعام 2024 يعتبر من المعلومات البارزة حالياً. تُعد قناة سبيس تون من بين القنوات الرائدة التي تحظى بشعبية كبيرة بين الأطفال، حيث يقضون معظم وقتهم متابعين للمسلسلات الكرتونية الممتعة، هذه المسلسلات لا تقدم فقط تسلية كبيرة، بل تضفي على الأطفال الفرح والبهجة.

قناة سبيس تون

بدأت قناة سبيستون بثها في عام 2000 ضمن فقرة الأطفال على التلفزيون في البحرين، وبعد عامين أصبحت قناة مستقلة، تتمتع القناة بمقرين، أحدهما في دمشق والآخر في دبي، تتضمن سبيس تون مجموعة من المستثمرين السوريين وتضم شركات متخصصة في إنتاج ودوبلاج ونشر المحتوى الخاص بالأطفال، منذ عام 2016 بدأت القناة في البث لـ22 دولة حول العالم وحققت نجاحًا كبيرًا بتحقيق أكثر من 130 مليون مشاهدة.

تردد قناة سبيس تون على النايل سات

تعدّ قناة سبيستون الجديدة على قمر النايل سات 2024 وترددها الجديد بعد تحديثه، ضمن جهود تطوير شاملة للقناة تهدف إلى تحسين جودة البث، التردد الجديد لقناة سبيستون على قمر النايل سات هو:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة سبيستون كرتون: 11785.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة سبيس تون على عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12341

الاستقطاب: عمودي (عمودي)

معدل الترميز: 27500

تنزيل تردد قناة سبيس تون

لتنزيل تردد قناة سبيس تون على شاشة التلفزيون، يُمكنك اتباع الخطوات التالية: