استقبلها الآن.. تردد قناة ssc sport الجديد 2024 على مختلف الأقمار الصناعية الناقلة لأهم المباريات العربية والدولية

يبحث عشاق كرة القدم عن تردد قناة SSC SPORT التي تعرض مباريات كأس آسيا حيث من المقرر عرض مباريات عديدة في بطولة كأس الأمم الآسيوية،وتعتبر قناة ssc sport من أهم وأبرز وأشهر قنوات الرياضة على الساحة خلال هذه الفترة نظراً لما تقدمه من بث مباريات وبطولات هامة، وفيما يلي سوف نوضح لكم تردد قناة ssc sport على مختلف الأقمار الصناعية.

تردد قناة ssc sport على النايل سات

قناة SSC Sport تقدم تغطية شاملة لأحدث الأحداث الرياضية على مدار الساعة وتقوم القناة ببث مباريات كرة القدم والرياضات الأخرى، وتقدم تحليلات مفصلة وبرامج حصرية حول الأحداث الرياضية الهامة، كما تقوم بتقديم أخبار الرياضة وتحديثات حية للمشاهدين، وفيما يلي تردد القناة:

أضبط التردد: 12523.

أضبط معدل تصحيح الخطأ: ⅚.

أضبط الاستقطاب: رأسي.

أضبط معدل الترميز: 27500.

تردد قناة SSC SPORT على عرب سات

أضبط التردد: 12418.

أضبط معدل الترميز: 27500.

أضبط تصحيح الخطأ: ⅚.

أضبط الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة SSC SPORT على بدر سات

أضبط القمر الصناعي بدر سات

أضبط التردد: 12418.

أضبط الاستقطاب: ناحية الأفقي.

أضبط معدل الترميز: 27500.

أضبط معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

طريقة ظبط القناة على الرسيفر

لضبط قناة SSC Sport على الريسيفر يمكنك اتباع الخطوات التالية: