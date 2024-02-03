ثبتِ تردد قناة وناسة بيبي 2024 على النايل سات وفرحي صغارك بأناشيد مُميزة مع “لولو”

انتشرت مؤخرًا عدد من قنوات الأطفال التي تقوم بعرض عدد من الأناشيد التي تحمل في طياتها نصائح سليمة وعادات صحيحة ومبادئ يتعلمها الأطفال دون أمر مباشر أو توجيه، ولهذا نجد أولياء الأمور يشغل بالهم تثبيت الترددات الخاصة بهذه القنوات، وعلى رأس الترددات المطلوبة هو تردد قناة وناسة بيبي، ونوافيكم به على النايل سات، فتابعوا معنا ولا تستغنوا عن شخصية لولو لأطفالكم بالمنزل.

تردد قناة وناسة بيبي 2024

تقدم قناة وناسة محتوى مميز للأطفال، حيث محتوى تعليمي وأيضًا متنوع يقوم بتسلية الأطفال وتلبية احتياجاتهم مهما كان عمرهم، حيث تعليم وترفيه في نفس الوقت، ومعظم الأناشيد المقدمة من خلال القناة تقوم بتقديمها شخصية لولو الشهيرة، والتي أصبحت رفيقة كل طفل، والجميل في القناة أنها تناسب الأطفال من عمر يوم إلى 13 عام، وبالتالي فهي ترفيهية في المقام الأول، وفي نفس الوقت تعليمية تكسب الطفل مهارات جديدة وعادات صحية سليمة وزرع القيم الدينية بهم، ويأتي تردد القناة للمشاهدين على النحو التالي:

التردد الخاص بالقناة هو 11470 أو 11559.

الاستقطاب عمودي.

القمر الصناعي: النايل سات.

معدل الرمز: 27500.

ويمكن عزيزي المشاهد إضافة القناة من زر القائمة لجهاز الاستقبال وإدخال كل الإحداثيات الخاصة بالقناة، ومن ثم ستجدها على الجهاز ضمن القنوات المثبتة عليه.

قنوات الأطفال بالقمر الصناعي نايل سات

ذكرنا لكم تردد قناة وناسة بيبي والذي هو من ضمن الترددات الموجودة على النايل سات، ويوجد قنوات أخرى على النايل سات للأطفال أيضًا، والتي منها ما يلي: