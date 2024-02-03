هتاخد 2990 من اول النهارده هتبقوا من الأغنياء وهتلعبه بالفلوس لعب .. زيادة المعاشات 2024 لجميع المواطنين أصحاب المعاشات

زيادة المعاشات 2024، يتسائل العديد من المواطنين حاليًا حول قيمة زيادة المعاشات لعام 2024، حيث أعلنت هيئة التأمينات الاجتماعية أن موعد صرف المعاشات لشهر فبراير سيكون في الخميس الأول من الشهر، ممتدة لستة أيام، يُذكر أن الزيادة السنوية الوحيدة تتم في يوليو، ونستعرض الآن قيمتها.

زيادة المعاشات 2024

في سياق زيادة المعاشات، ينص الفقرة 35 في القانون المصري للتأمينات والمعاشات رقم 148 لعام 2024 على تحديد حد أقصى لزيادة المعاشات للمواطنين بنسبة تصل إلى 15%، يُقرر هذا الزيادة في تاريخ 30 يونيو من كل سنة، حيث يتم صرف هذه الزيادة الجديدة اعتبارًا من أول يوليو من كل عام، وبناءً على ذلك، من المقرر تنفيذ زيادة المعاشات لجميع المواطنين في الأول من يوليو لعام 2024.

ما هي قيمة زيادة المعاشات 2024

يترقبون بفارغ الصبر هذا القرار الذي يتوقعون أن ينبعث من المصادر الرسمية، يتسارع الطلب لزيادة الدخل نظرًا لارتفاع تكاليف المعيشة، وعلى الرغم من عدم وجود أي زيادة إضافية حتى الآن، إلا أننا سنوضح الآن قيمة زيادة شهر يوليو، حيث تقدر نسبتها بحوالي 15%، لنوضح ذلك، إذا كان الموظف يحصل على راتب 1300 جنيه مصري، ستبلغ زيادته حوالي 195 جنيهًا، مما يرفع إجمالي راتبه إلى 1495 جنيه مصري، وهكذا للحالات الأخرى.

بعد الزيادة المقدرة لعام 2024، سيشهد الموظف الذي يتقاضى راتبًا قدره 1300 جنيه مصري زيادة تُقدر بحوالي 195 جنيهًا، ليصل راتبه إلى 1495 جنيه مصري.

في حالة العامل الذي يحصل على راتب 1500 جنيه مصري، سترتفع راتبه بعد الزيادة إلى 1725 جنيه مصري.

بينما سيشهد الذي كان يتقاضى 2000 جنيه مصري زيادة تجعل راتبه يصل إلى 2300 جنيه مصري.

أخيرًا، الموظف الذي كان يحصل على راتب 2600 جنيه مصري سيستمتع براتب بقيمة 2990 جنيه مصري بعد الزيادة.

ما هي أماكن صرف معاشات شهر فبراير؟

تقدم هيئة التأمينات الاجتماعية مجموعة من الخيارات للمواطن لاختيار السبيل الذي يروج له للحصول على المعاش، وتشمل هذه الخيارات.