حقيقة رفع الدعم عن رغيف الخبز ومفاجأة بشأن التكلفة الفعلية للرغيف الواحد.. اطمن متقلقش

مع ارتفاع أسعار الدقيق وأسعار الكهرباء وباقي التكاليف الأخرى المخصصة لإنتاج الخبز، اعتقد البعض أنه سيتم رفع الدعم عن رغيف الخبز من قبل الحكومة المصرية، بحيث يتكفل المواطن المصري بكل التكلفة الخاصة بسعر الرغيف، وفي تقرير اليوم نوضح لكم حقيقة هذا الأمر، وهل حقًا ارتفع سعر رغيف الخبز ويتحمله المواطن أم الحكومة داعمة له، فضلًا تابعونا.

حقيقة رفع الدعم عن رغيف الخبز

في ظل غلاء أجور العمال والكهرباء والماء ما زالت الحكومة المصرية تتحمل التكلفة كاملة فيما يخص رغيف الخبز، حيث ينزل الخبز على بطاقات التموين للمواطنين دون دفع أي تكلفة، بل هُناك رقابة شديدة على المخابز، بحيث يتم إنتاج الرغيف وفق المواصفات وفي نفس الوقت دون أي تكلفة على المواطن، وبالفعل تم تحرير بلاغات لمن يتلاعبون بالموازين والمواصفات الخاصة بالخبز، وهذا يعني أن الدعم ما زال قائم ولم يتم إلغاؤه كما اعتقد البعض، كما أنه يمكن شراء الخبز المخصص لك، والاستفادة أيضًا من نقاط فارق الخبز وشراء بعض المتطلبات الأخرى التي تحتاجها الأسرة، وقد بدئت منافذ التموين بصرف الدعم للمواطنين شاملًا الخبز دون أي زيادة لأي سلعة.

تكلفة رغيف الخبز دون دعم

سعر الخبز يخضع لسعر الدقيق والذي ارتفع الطن منه الفترة الأخيرة بنسبة 35%، حيث شيكارة الدقيق وصلت لمبلغ 1200 جني مصري، وذلك للدقيق الشعبي، وتكلفة الرغيف قد تصل من جنيه ونصف إلى ست جنيهات، وذلك على حسب الدقيق وحساب التكاليف الأخرى، ولكن أي تكاليف تخص إنتاج الخبز تتحملها الحكومة كاملًا تخفيفًا على المواطن المصري.