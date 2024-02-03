قاهر الآيفون.. سامسونج Galaxy S24 Ultra ما هي المواصفات وسعر هاتف سامسونج جالاكسي اس 24 الترا في المملكة العربية السعودية

يهتم كثير من الأشخاص بمعرفة أهم المميزات التي يتمتع بها هاتف سامسونج جالكسي اس الجديد الذي انتشر مؤخرًا، حيث أنه يتمتع بكثير من الإمكانيات الحديثة والمتطورة والتي يبحث عنها فئة كبيرة من المستخدمين، وخاصة الذين يهتمون بالهواتف الذكية التي يتم تطويرها من حين إلى آخر، لذا يمكنكم التعرف على أهم المواصفات التي يتمتع بها هاتف سامسونج 24 ألترا بجانب الاطلاع على العيوب الموجودة فيه يمكنكم معرفة كافة التفاصيل الموجودة في هذا الهاتف سواء عيوب أو مميزات من خلال السطور القادمة.

مواصفات هاتف سامسونج جالكسي اس 24 الترا

يمكنكم الآن بكل سهولة الاطلاع على أهم المواصفات التي يتمتع بها الهاتف الجديد والذي يعتبر من أكثر الهواتف التي انتشرت في الفترة الأخيرة بشكل كبير على مستوى العالم كله والذي يتمتع بالمميزات التالية:

يوجد في الهاتف مزود بمعالج Snapdragon 8 Gen 3.

الشاشة الخاصة بهاتف سامسونج الترا حجمها يصل إلى 6.8 بوصة.

يتمتع الهاتف بوجود أربع كاميرات خلفية مميزة وذات جودة عالية والدقة تصل إلى 200 و 10 و 12 ميجا بكسل.

يتمتع الهاتف بإمكانية استخدام التقريب البصري حتى 10x.

كما يتمتع الهاتف بوجود خاصية مميزة للغاية تناسب كثير من الأشخاص وهي الشحن السريع للبطارية بقوة 45 وات.

كما يتميز الهاتف بوجود مقاومة ضد الماء بشكل كبير بعمق يصل إلى 1.5 متر وذلك لمدة 30 دقيقة على الأقل تحت الماء.

يوجد ذاكرة التخزين تصل إلى 256 أو 512 جيجابايت.

يتمتع الهاتف بوجود تحديث الشاشة بمعدل 120 هرتز بتقنية LED.

تتمتع الشاشة بوجود درجة سطوع تصل إلى 2000 شمعة.

يتمتع الهاتف بوجود العديد من الألوان التي عشقها الجميع، منها اللون الذهبي والأسود كما يتمتع باللون البنفسجي والرمادي أيضًا.

ما هي عيوب هاتف سامسونج جالكسي الترا

يمكنكم الآن التعرف على العيوب الموجودة في الهاتف بعد معرفة المميزات الموجودة، وهذه العيوب تتواجد في جميع الهواتف والتي جاءت على النحو التالي: