“جبت كـــام” برقم الجلوس نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية اليوم السابع بالاسم كل المراكز “المنصورة وأجا وميت غمر وشربين” natiga4dk

يراقب جميع الطلاب في جميع المحافظات وأهاليهم موعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية بالاسم، حيث أعلنت مديريات التعليم بجميع المحافظات 2024 أنه من المنتظر أن يتم الإعلان عنها خلال إجازة نصف العام وكان قد تم الانتهاء من أعمال امتحانات الترم لجميع المراحل وبدأ الطلاب رسميًا إجازة نصف العام، تابعوا كافة التفاصيل فى المقال التالي.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية

تفصلنا ساعات قليلة عن اعتماد واعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية بالاسم، من قبل وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية “ناصر شحاته”، حيث يترقب جميع الطلاب وأولياء أمورهم في جميع قرى ومراكز محافظة الدقهلية قيام المحافظ باعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الترم الاول، ومن المتوقع أن يتم اعتماد النتيجة واعلانها لكافة الطلاب خلال الساعات القليلة القادمة.

موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي الدقهلية

خلال الساعات القليلة القادمة سوف تكون نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الاول 2024 بمحافظة الدقهلية متاحة لجميع الطلاب والطالبات وأولياء الأمور من خلال موقع مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، وسوف يتيح رابط موقع المديرية لجميع الطلاب خدمة الاستعلام عن النتيجة والمجموع الكلي برقم الجلوس فقط لا غير، ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الترم الأول فور إعلانها بشكل إلكتروني بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات البسيطة التالية:

قم بالدخول على موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي .

أو من خلال الدخول مباشرة الى موقع نتيجة نت.

ثم قم باختيار مرحلة الشهادة الإعدادية.

قم باختيار المحافظة التابع لها.

قم بإدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

قم بالضغط على زر “عرض النتيجة”.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2024

أعلنت محافظة الدقهلية انتهاء كافة أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 بجميع الادارات التعليمية بالمحافظة يوم الاربعاء الموافق 24 يناير، وعقب انتهاء أعمال الامتحانات مباشرة بدأت عمليات التصحيح في جميع مراكز التصحيح المعدة من قبل المديرية، نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية وقد تم تجهيز كافة المراكز بكل التجهيزات للقيام بعملية التصحيح.

هذا وقد أعلن ناصر شحاته أن عدد طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية الذين تقدموا لامتحانات الفصل الدراسي الأول بلغ 110 آلاف طالب وطالبة، وقد تم توزيع هؤلاء الطلاب على ما يقرب من 635 لجنة في جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة.