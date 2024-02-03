تعرف عليها.. متي موعد فروض الفصل الثاني 2024 في الجزائر لكل المراحل التعليمية+ موعد الاختبارات

كثير من المواطنين في دولة الجزائر يتساءلون عن بداية فروض الفصل الثاني لعام 2024 ، لذلك قامت وزارة التربية والتعليم بالجزائر بتحديد الموعد والذي جاء يوم الثلاثاء الماضي، بجانب ذلك قاموا بالكشف عن الرزنامة الخاصة بجميع الاختبارات في كافة المراحل الدراسية، وسوف نقوم بتوضيح جميع التفاصيل الخاصة بموعد فروض الفصل الثاني بدولة الجزائر لهذا العام من خلال السطور التالية.

مواعيد فروض الفصل الثاني 2024

قامت وزارة التربية والتعليم في دولة الجزائر بالكشف عن موعد فروض الفصل الثاني لهذا العام، وذلك من خلال النقاط التالية:

بداية من يوم 5 مارس إلى يوم 14 مارس لعام 2024، سيتم إجراء الاختبارات الخاصة بالفصل الدراسي الثاني للمرحلة الابتدائية.

في يوم 3 مارس لعام 2024 وحتى 7 مارس من نفس العام سيتم اجراء اختبارات المرحلة الثانوية، وأيضًا المرحلة المتوسطة.

موعد اختبارات الفصل الدراسي الثالث في الجزائر لعام 2024

تم تحديد موعد امتحانات الفصل الدراسي الثالث لعام 2024 في الجزائر، وذلك على النحو التالي: