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تعرف عليها.. متي موعد فروض الفصل الثاني 2024 في الجزائر لكل المراحل التعليمية+ موعد الاختبارات
كثير من المواطنين في دولة الجزائر يتساءلون عن بداية فروض الفصل الثاني لعام 2024 ، لذلك قامت وزارة التربية والتعليم بالجزائر بتحديد الموعد والذي جاء يوم الثلاثاء الماضي، بجانب ذلك قاموا بالكشف عن الرزنامة الخاصة بجميع الاختبارات في كافة المراحل الدراسية، وسوف نقوم بتوضيح جميع التفاصيل الخاصة بموعد فروض الفصل الثاني بدولة الجزائر لهذا العام من خلال السطور التالية.
مواعيد فروض الفصل الثاني 2024
قامت وزارة التربية والتعليم في دولة الجزائر بالكشف عن موعد فروض الفصل الثاني لهذا العام، وذلك من خلال النقاط التالية:
- بداية من يوم 5 مارس إلى يوم 14 مارس لعام 2024، سيتم إجراء الاختبارات الخاصة بالفصل الدراسي الثاني للمرحلة الابتدائية.
- في يوم 3 مارس لعام 2024 وحتى 7 مارس من نفس العام سيتم اجراء اختبارات المرحلة الثانوية، وأيضًا المرحلة المتوسطة.
موعد اختبارات الفصل الدراسي الثالث في الجزائر لعام 2024
تم تحديد موعد امتحانات الفصل الدراسي الثالث لعام 2024 في الجزائر، وذلك على النحو التالي:
- سيتم بدء الامتحانات الخاصة بالفصل الدراسي الثالث من يوم 26 مارس وحتى يوم 30 مارس لعام 2024 للمرحلة الابتدائية.
- سيتم إجراء امتحانات الفصل الدراسي الثالث بداية من يوم 19 مايو لعام 2024 وحتى 23 مايو لهذا العام، لجميع صفوف المرحلة المتوسطة (الأولى، الثانية، الثالثة)
- ابتداءً من يوم 12 مايو للعام الجاري وحتى يوم 16 مايو لعام 2024 سيتم إجراء اختبارات السنة الرابعة للمرحلة المتوسطة.
- سيتم إجراء امتحانات المرحلة الثانوية للفصل الدراسي الثالث بداية من يوم 19 مايو لعام 2024 ، إلى يوم 23 مايو من نفس العام.
- بداية من يوم 12/5 إلى يوم 16/5 سيتم اجراء اختبارات الفصل الدراسي الثالث للصفوف الأولى، والثانية، والثالثة الخاصة بالمرحلة الثانوية.