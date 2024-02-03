فرحي اطفالك وروقي عليهم.. تردد قناة طيور الجنة وطيور بيبي الجديد للاطفال.. يلا نزليها للعيال!!

ارتفعت عمليات البحث على جوجل لمعرفة تردد قناة طيور الجنة وطيور بيبي الجديد 2024، يتساءل الكثير عن التردد حتى يمكنهم تحميل القناة إلى أطفالهم ليشاهدوا الأغاني والأناشيد الحصرية، وتعرض قناة طيور الجنة بيبي وطيور الجنة العديد من الأناشيد والأغاني وليست فقط للتسلية بل هي تعلم الأطفال العديد من السلوكيات الحسنة والقيم الجميلة.

تردد قناة طيور الجنة وطيور بيبي الجديد

يستمتع الأطفال الصغار بمشاهدة الفيديوهات على طيور الجنة وطيور بيبي ولذلك يتساءل الآباء عن تردد القناة، ويمكنكم معرفة تردد القناة عبر الأقمار الصناعية وذلك من خلال النقاط التالية:

تردد قناة طيور الجنة الجديد على القمر الصناعي نايل سات 2024

تردد القناة: 11393.

الاستقطاب:عمودي.

معامل تصحيح الخطأ :¾.

معدل الترميز:27500.

القمر الصناعي:نايل سات.

تنقل القناة الكرتون بجودة HD.

تردد قناة طيور الجنة بيبي الجديد على القمر الصناعي نايل سات 2024

تردد القناة: 11274.

الاستقطاب:عمودي.

معامل تصحيح الخطأ :¾.

معدل الترميز:27500.

القمر الصناعي:نايل سات.

تنقل القناة الكرتون بجودة HD.

المعروف أن قناة طيور الجنة وطيور الجنة بيبي تعرض الكثير من الأغاني والأناشيد المحببة للأطفال الصغار، لم تقف هذه الاناشيد والأغاني على كونها للتسلية فقط وإنما تعلم الأطفال العبر والسلوكيات الحسنة والقيم الجميلة.

طريقة استقبال قناة طيور الجنة وطيور بيبي

يمكنك تنزيل قناة طيور الجنة بيبي للاطفال لجهاز التلفاز وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية: