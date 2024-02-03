مبرك عليكم كشوفات pdf.. أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية فبراير 2024 الدفعة السابعة عبر منصة مظلتي ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية فبراير 2024، مع حلول شهر جديد يعود بريق الأمل لحياة الكثير من الأسر العراقية من فئات الاستحقاق، وبدأت عمليات البحث ترتفع بشكل كبير عن مستحقات الدفعة السابعة، كما أكد الكثير أن هذا ما حدث من قبل وتأخر عمليات صرف الوجبة التاسعة لكن في النهاية لم يتم الغائها، تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالكثير من المهام الصعبة لأنها تسعى بكل جهد لتحسين ظروف معيشة الأسر المتضررة في العراقية، وتهتم كثيراً بتقديم الدعم الغذائية للأسر الفقيرة

كما تحرص الوزارة على قبول فئات جديدة من ذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الإعاقات المختلفة لكي يحصلون على العلاج والأطراف الصناعية لمنحهم حياة جديدة دون عائق، تابعوا السطور التالية وسوف نوضح لكم ما الموعد المؤكد اعلان أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية فبراير 2024.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية فبراير 2024

البحث الآن مرتفع للغاية عن الدفعة السابعة التي تقدمها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية للفئات الأولى بالرعاية، وتعتبر الدفعة السابعة ضمن مستحقات الوجبة التاسعة التي قامت بصرفها الوزارة في عام 2023، هناك وسائل دعم كثيرة مازالت تحت قائمة الانتظار لحين التوثيق عليها من أحمد الأسدي وزير العمل، وضمن وسائل الرعاية الاجتماعية هي الدفعة السابعة، كشفت عدة مصادر من هيئة الحماية الاجتماعية أن عمليات البحث الاجتماعية وفحص ومراجعة التسجيلات مازالت مستمرة وفور الانتهاء يعلن وزير العمل أحمد الأسدي عن موعد تحميل كشوفات المشمولين على الموقع ولن يؤخر موعد الصرف بل يكون بعد إعلان الأسماء بعدة أيام فقط لمراعاة ظروف المواطنين.

منصة مظلتي للاستعلام عن أسماء المشمولين بالدفعة السابعة

حرص شديد من الجهات المختصة أن يتم رفع قوائم بأسماء المشمولين إليكترونياً لتوفير الوقت والجهد على المواطنين، وتتم عملية الاستعلام وفقاً للخطوات التالية