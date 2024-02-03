مسلسل وبينا ميعاد الحلقة 16 الموسم 2 على dmc.. أخيراً على يعترف لاروى بحبه

مسلسل وبينا ميعاد الحلقة 16، أحداث شيقة للغاية نالت إعجاب الجمهور المشاهد وأكدوا بأن الموسم الثاني من المسلسل سوف يحقق نجاح أكبر من الموسم الأول، يعد مسلسل وبينا ميعاد من أشهر المسلسلات المصرية التي تعرض منذ فترة قصيرة على القنوات الفضائية، نجح المسلسل في تحقيق صدى واسع، لذلك نجد أن البحث عن حلقات المسلسل القادمة مرتفعة للغاية

نهاية الحلقة 15 من وبينا ميعاد كانت ممتعة وهذا سبب كثرة البحث عن الحلقة 16 تصدرها محركات البحث الأولى على فيس بوك وجوجل، كما أن نسب مشاهدة المسلسل عالية جداً ودائماً يظهر في المقترحات المهمة بين أفضل المسلسلات المصرية والتركية والهندية، ترقبوا معنا السطور التالية لمعرفة المزيد حول مسلسل وبينا ميعاد الحلقة 16.

مسلسل وبينا ميعاد الحلقة 16

يضم وبينا ميعاد ألمع الشخصيات الفنية حيث يقوم بدور البطولة شيرين رضا التي تجسد شخصية الأم نادية، بالمشاركة مع صبري فواز الذي يجسد دور الأب حسن، كان دوتو مميز بين شيرين رضا وصبري فواز لأول مرة وأكد الجمهور المتابع أنهم قدموا عملها بمنتهى الاتقان ويأملون أن يكون بينهم أعمال كثيرة قادمة، مسلسل وبينا ميعاد نماذج مختلفة يقدم رسالة مهمة للمجتمع ويسلط الضوء حول المشاكل الأسرية البسيطة، ودور المرأة في المجتمع وخاصةً في حالة ناديه الذي توفي زوجها ولديها 4 بنات يحتاجون إلى اهتمام كبير وخاصةًَ بأنها في سن المراهقة، تجمعها الظروف مع حسن الذي تركت له زوجته 4 أولاد

بعد فترة طويلة من الانفصال يلتقي الثنائي نادية وحسن ويكون بينهم تفاهم وعلاقة حب يمكن أن يدعمون بعضهم البعض ويكملون مسيرتهم سوياً لتربية الأبناء، ومن أبرز الأحداث التي نالت إعجاب الجمهور ويترقبون انها، قرر علي أن يعترف أخيراً لأروى بحبه الذي كان يخفيه في قلبه ومن المتوقع أن تشهد الحلقة 16 تفاصيل وأحداث تنال إعجاب المتابعين جميعاً.

موعد مسلسل وبينا ميعاد الحلقة 16 والقنوات العارضة

يعرض مسلسل وبينا ميعاد الموسم الثاني 2024 عبر شاشة قناة دي ام سي من السبت إلى الأربعاء، ماعاد يومين الخميس والجمعة، حيث يتم إذاعة المسلسل في تمام الساعة 8 مساءً ويعاد في الساعة 1 صباحاً، كما يتم عرض المسلسل على منصة واتش ات من السبت إلى الأربعاء بعد عرض المسلسل على القناة، يذاع المسلسل على قناة دي ام سي دراما من السبت للأربعاء في الساعة 11 مساءً والساعة 5 مساءً.