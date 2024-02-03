مبروك لجميع الطلاب.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الفيوم 2024 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الفيوم 2024 سوف يتم الإعلان عنها على الفور بمجرد اعتمادها من محافظ الفيوم، حيث يترقب أولياء الأمور والطلاب ظهور النتيجة خاصةً بعد ظهورها في أغلب المحافظات المصرية، وقد خصصت وزارة التربية والتعليم رابطًا للحصول على النتيجة بسهولة من خلاله، ويمكننا التعرف على خطوات الحصول على النتيجة من خلال الموقع الرسمي لها، وهل يمكن للطالب عمل تظلم على درجاته أم لا، بشكل تفصيلي من خلال هذا المقال.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الفيوم 2024

صرح المتحدث الإعلامي الرسمي لمحافظة الفيوم بأن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الفيوم 2024 على وشك الإعلان عنها، حيث إجتاز إختبارات الإعدادية عدد ٦٤.٢١٥ من الطلاب، وقد تم تقسيمهم على عدد من اللجان بلغ ٢٥٩ لجنة على مستوى مراكز المحافظة، كما أنه تم تشكيل لجان لمتابعة سير الإمتحانات، والتغلب على المشاكل الطارئة، كذلك من حق أي طالب عمل تظلم في حالة وجود أي شك في أن درجته غير صحيحة، وذلك لمدة ١٥ يوم من بدء إعلان النتيجة.

خطوات الحصول على نتيجة الإعدادية في الفيوم

تحرص وزارة التربية والتعليم على تقديم كل ما يسهل على الطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن النتيجة، لذلك وفرت رابطًا على الموقع الرسمي لها، يمكن عن طريقه الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي من خلال بعض الخطوات البسيطة كالتالي: