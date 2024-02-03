“الطماطم ب8 جنيه”…أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 3 فبراير 2024 في الأسواق

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 3 فبراير 2024، لقد زاد بحث المواطنين هذه الفترة عن أسعار الخضروات والفاكهة والسلع والمنتجات المختلفة بشكل يومي، وأصبح لدى المواطن وعي كافي يهتم بالوصول إلى قائمة الأسعار لمعرفة الأسعار التي تتراوح في الأسواق لعدم التعرض لأي غش أو تلاعب، تعتبر تلك الفترة من أصعب الأيام التي يمر بها الكثير من المواطنين بسبب ارتفاع الأسعار المتكرر لجميع السلع

يمكن للمواطن الاستغناء عن اللحوم والدواجن لكن لا يمكنهم الاستغناء عن الخضار لأنه يعتبر البديل المناسب في ظل غلاء باقي الأسعار، كما نجد أن هناك أنواع من الخضار يكون عليها إقبال يومي وهي ن أساسيات المنزل وتدخل في مختلف الأطعمة مثل البصل والطماطم والبطاطس، اليوم ننشر لكم قائمة أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 3 فبراير 2024 ترقبوا معنا.

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 3 فبراير 2024

تختلف الأسعار من مكان إلى أخر، لكن لا ترتفع القيمة أكثر من 2 جنيهات، كما أن أسعار الخضروات في الأسواق العامة وأسواق الجملة مثل سوق العبور تكون منخفضة عن باقي الأسواق، على أن تأتي أسعار الخضروات اليوم

يصل سعر كيلو البصل الأحمر في الأسواق ما بين 25 وحتى 30 جنيه.

يصل سعر كيلو البصل الأبيض ما بين 10 جنيهات وحتى 15 جنيه.

يتراوح سعر كيلو الطماطم ما بين 7 جنيهات وحتى 10 جنيهات.

سعر كيلو الخيار ما بين 10 جنيهات وحتى 12 جنيه.

سعر كيلو الفلفل الحار في الأسواق 16 جنيه.

سعر كيلو الباذنجان العروس 16 جنيه.

سعر كيلو الباذنجان الرومي 8 جنيهات.

كما يتراوح سعر كيلو البطاطس في الأسواق ما بين 8 جنيهات وحتى 15 جنيه.

سعر كيلو القلقاس 30 جنيه.

كما يصل سعر الكوسة 20 جنيه للكيلو

سعر كيلو البازلاء 30 جنيه.

كما وصل سعر كيلو الليمون ما بين 16 جنيه وحتى 20 جنيه.

سعر كيلو الفاصوليا الخضراء 15 جنيه.

سعر كيلو الثوم 60 جنيه.

سعر كيلو الجزر 8 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم في الأسواق 3-2-2024