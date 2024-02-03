“مظلتي وجبة سابعة” PDF.. كيفية الاستعلام عن نتائج أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024

“أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق مؤخرًا عن توفير منصة “مظلتي الإلكترونية” للاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية للوجبة السابعة المقبلة، ورغم إطلاق الخدمة، إلّا أن النتائج النهائية لم تظهر بعد، تقوم الوزارة حاليًا بمراجعة ورصد جميع الطلبات المقدمة لبرنامج دعم الرعاية الاجتماعية، والذي يتعلق بالوجبة الأخيرة والدفعة القادمة في العراق، من أجل مساعدة المتقدمين في الحصول على المعلومات المطلوبة، سنقدم لكم طريقة الاستعلام عن نتائج الرعاية الاجتماعية في جميع محافظات العراق، بالإضافة إلى توضيح الضمانات اللازمة للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية في الدولة.

كيفية الاستعلام عن نتائج أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

تهدف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في دولة العراق إلى تسهيل عملية الاستعلام عن نتائج دعم الرعاية الاجتماعية للوجبة السابعة، ولذلك قدمت خدمة الاستعلام عبر منصة “مظلتي الإلكترونية” بصيغة PDF، يمكن للمتقدمين اتباع الخطوات التالية للوصول إلى تفاصيل الدعم:

الدخول إلى منصة “مظلتي” في العراق.

النقر على زر “استعلام عن نتائج أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية”.

اختيار طلب برنامج أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية للوجبة الأخيرة القادمة.

تحديد المحافظة المعنية.

تحميل كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

البحث عن الاسم المطلوب داخل الكشوفات بكل يسر وسهولة.

باستخدام هذه الخطوات، يمكن للمتقدمين العراقيين الوصول بسهولة إلى نتائج دعم الرعاية الاجتماعية وتحميل الكشوفات بصيغة PDF للتحقق من المعلومات الخاصة بهم.”

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية

“وفرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في دولة العراق معلومات حول الضمانات الرئيسية المطلوبة للتأهيل لبرنامج دعم الرعاية الاجتماعية للوجبة الأخيرة في الدفعة القادمة، يتعين على المتقدمين الالتزام بالشروط التالية:

حيازة الجنسية العراقية.

تحقيق دخل شهري لا يتجاوز الحد المسموح به للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية.

السن المناسب للتقديم، حيث يجب أن يكون الفئة العمرية للسيدات بين 15 و55 عامًا، وللرجال بين 18 و60 عامًا (باستثناء الحالات الموافق عليها من قبل الوزارة).

تقديم أثبات الهوية الوطنية العراقية.

الامتثال لجميع الشروط والأحكام المعمول بها للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية.

تقديم جميع المستندات والأوراق اللازمة للتقديم الإلكتروني.

يجب على المتقدمين الامتثال لهذه الضمانات والشروط قبل التقديم لضمان التأهل لبرنامج دعم الرعاية الاجتماعية في دولة العراق للوجبة الأخيرة الدفعة القادمة.