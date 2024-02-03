رابط الاستعلام.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2024 الترم الأول برقم الجلوس

تتزايد عمليات البحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2024 التي يترقبها الطلاب جميعاً، حسب تصريحات مديرية التربية والتعليم أن أعمال التصحيح للامتحانات مازالت مستمرة ولهذا السبب لم يتم تحديد موعد رسمي لاعتمادها، شددت المديرية التربية على فريق الكنترول أن يقومن بأعمال التصحيح بمنتهى الدقة لكي لا يحدث أي أخطأ، كما أن فترة التصحيح تطول حسب عدد الطلاب المتقدمين في الفصل الدراسي، وأن العام الدراسي الجاري على مستوى الجمهورية شهد حالة من الاستقرار ولم يحدث أي عائق يؤثر على فترة الدراسة وهذا ما جعل الامتحانات تعقد في موعدها الرسمي حسب الخريطة الزمنية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم، اليوم عبر السطور التالية نوضح لكم الموعد المتوقع لظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2024 والرابط المخصص للاستعلام.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2024

وضعت وزارة التربية والتعليم قواعد أمنية مشددة ووقائية لحماية الطلاب وتهيئة الأجواء المناسبة للإمتحانات لمرورها بشكل أفضل لمساعدة الطلاب على تأدية الامتحانات بكل هدوء وتركيز، وهذا ما حدث بالفعل، وحسب تصريحات محمد رمضان غريب مدير مديرية التربية والتعليم بالشرقية أن فترة الامتحانات لم يتم رصد أي حالات من الغش وكانت نسب حضور الطلاب حسب الاحصائيات أعلى من السنة الماضية، وطوال فترة الامتحانات كان هناك حالة من التفقد اللجان المدرسية للتأكد من تطبيق التعليمات، كما صرح سيادته أن هناك تفقد للجان الكنترول وأن النتيجة يتم الإعلان عنها في غضون ساعات قليلة تزامناً مع انتهاء أعمال رصد الدرجات.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الاول الشرقية

تحصلين على النتيجة من خلال الانترنت لذا عليكم اتباع ما يلي: