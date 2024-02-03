موعد الاحتفال بيوم التأسيس 2024 في السعودية… وموعد الإجازة للقطاعين الحكومي والخاص

يعد يوم التأسيس واحدة من أهم المناسبات الوطنية التي يعتز بها الشعب السعودي الشقيق، كما يحصل جميع العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص والطلاب بالمدارس والجامعات على إجازة مدفوعة الأجر في ذلك اليوم، كما تتم إقامة مختلف العروض، احتفالا بيوم التأسيس السعودي.

سبب الاحتفال بيوم التأسيس في السعودية… وموعده هذا العام 2024

يتم الاحتفال بيوم التأسيس في السعودية لتخليد ذكرى إنشائها وإرساء قواعدها، حيث مرت المملكة بعدد ثلاثة مراحل قبل أن تستقر وتتوحد تحت راية واحدة وتصبح المملكة العربية السعودية، ويتم الاحتفال بذلك اليوم كل عام في 22 فبراير اعتبارا من عام 2022.

قرار ملكي بمنح العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص إجازة مع الاحتفال بيوم التأسيس 2024 في السعودية

كما يتم منح جميع العاملين في جميع القطاعات والمؤسسات إجازة في يوم التأسيس لمدة يوم واحد مدفوعة الأجر، وقرار جعل يوم التأسيس إجازة رسمية صدر بموافقة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وبناء على هذا القرار، يحصل كل العاملين في جميع القطاعات والمنشآت في 22 فبراير من كل عام على إجازة للاحتفال بذكرى تأسيس المملكة.

طرق وفاعليات الاحتفال بيوم التأسيس 2024 في السعودية

بالنسبة لطرق الاحتفال بيوم التأسيس في المملكة، تقام العديد من الفعاليات والاحتفالات في مختلف أنحاء البلاد، ويشارك المواطنون في هذه الفعاليات ويحتفلون بها مع الأهل والأصدقاء، قد تشمل الاحتفالات العروض العسكرية، والعروض الجوية، والألعاب النارية، والمعارض التراثية، والفعاليات الثقافية والترفيهية الأخرى.

موعد الاحتفال بيوم التأسيس السعودي والمدة المتبقية على الاحتفال

باق على يوم التأسيس أقل من 19 يوما من الآن، وسيكون الاحتفال في 22 فبراير 2024، ينتظر الكثير من أهل المملكة يوم التأسيس السعودي بفارغ الصبر، حيث يمكنهم الاستمتاع بالعطلة الرسمية والمشاركة في الاحتفالات والفعاليات المختلفة التي تقام في هذا اليوم.