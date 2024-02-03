من هنا .. عبر منصة مظلتي لكل محافظات العراق رابط الحصول على كشوفات أسماء الوجبة السابعة والأخيرة لشهر يناير 2024

هناك عدد كبير جدا من المواطنين الموجودين داخل دولة العراق يبحثون الآن بشكل مكثف عن الأسماء المشمولة في الرعاية الاجتماعية للحصول على الوجبة السابعة لعام ،2024 خاصة وأن النتائج قد تأخرت بعض الشيء وبناء عليه قد اعتذرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن هذا الأمر، ونجد أن الحكومة العراقية دائما ما تقدم يد الدعم للمواطنين الموجودين لديها وكان أبرز صور المساعدة هذا الدعم المقدم للأشخاص الأكثر احتياجا داخل الدولة من المواطنين العراقيين وفي هذا الموضوع سوف نذكر لكم كل التفاصيل بخصوص الوجبة السابعة وشروط الحصول عليها والاستعلام عنها تابعونا للتفاصيل.

طرق الاستعلام عن أسماء المستفيدين الوجبة السابعة 2024

يمكن لجميع المواطنين الموجودين في دولة العراق القيام الآن بتحميل كشوفات الأشخاص المقبولة في الرعاية الاجتماعية للحصول على الوجبة السابعة من خلال اتباع بعض الخطوات وقد جاءت على النحو التالي:

الخطوة الأولى يتم فيها الدخول مباشرة على موقع مظلتي.

الخطوة الثانية نقوم فيها باختيار أيقونة الرعاية الاجتماعية ويتبع هذا بالنقر على رابط أسماء المستفيدين لدعم شهر يناير.

الخطوة الثالثة يقوم فيها المواطن بكتابة كل البيانات الخاصة به ولعل من أبرزها الاسم بالإضافة إلى رقم الهوية الوطنية والمحافظة التابع لها.

الخطوة الرابعة بعد التأكد من كتابة البيانات بشكل صحيح يتم الكبس على زر استعلام، وسوف يظهر للمواطن اسمه إذا كان مقبول في كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية للوجبة الأخيرة.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

لقد أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية داخل دولة العراق بعض الشروط الواجب توافرها للحصول على الوجبة السابعة: